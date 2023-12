La película de Pixar que recomienda Marian Rojas a sus pacientes para superar la tristeza en Navidad

Ahora llega la Navidad y, con ello, unos días de descanso, de estar con familia y amigos y celebrar estas fiestas. Y si para muchos es un momento, efectivamente, de celebración y de estar con aquellos que queremos, dejando nuestros problemas aparte, lo cierto es que para muchas personas no es un momento agradable.

Sienten tristeza, dolor, angustia y ansiedad por unas fechas que para muchos son de alegría, pero para otros de enorme melancolía. Pero, ¿cómo se puede gestionar esta tristeza? Es lo que preguntamos a Marian Rojas, sentándonos hoy en su diván en Fin de Semana. "Algo de lo que sucede activa un sentimiento de tristeza y de ansiedad, miras al pasado, a tu infancia y juventud, y la melancolía es echar de menos cosas y es una tristeza que surge al darte cuenta de que algo que tenías ya no lo tienes en este momento" explicaba.





En definitiva, sentimos tristeza porque añoramos aquello que teníamos y que, ahora, ya no tenemos. Una tristeza que nos puede arrastrar hasta lo más hondo si no intentamos ponerle solución. Por eso, Marian Rojas nos recomienda una película.

La película de Pixar que recomienda Marian Rojas para aliviar esta tristeza

Dice Marian Rojas que gran parte de sus pacientes abordan el tema de la melancolía y tristeza en Navidad en consulta, porque es algo que les duele. Ella, entonces, les explica que la tristeza en estas fechas puede llegar de dos partes. Por un lado, de haber tenido una infancia maravillosa y darte cuenta de que ahora no tienes eso, y, por otro lado, de haber tenido una infancia dolorosa que se acentuaba en estas fechas.

"Te acuerdas de cuando no eras consciente de los problemas y era todo positivo, tienes recuerdos maravillosos de la Navidad, te haces mayor y la vida en general es un problema. Y luego hay gente que tuvo una infancia que sufrió mucho, había momentos extremadamente dolorosos y le tienes manía a la Navidad, gente que me dice que quiere meterse en la cama y que todo haya pasado cuando se levante" expresaba.

Por eso, a muchos de estos pacientes les recomienda una película de Pixar para gestionar esa tristeza, y aquí puedes escucharlo:

Audio





La película es Inside Out, donde las protagonistas son las emociones de una preadolescente.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Pensamos que puede ser buena porque te ayuda a pensar, la recomiendo a adultos, niños y jóvenes. La niña se salva porque en un momento entra la melancolía y tristeza y le ayuda a ver que hay una serie de cosas que echa en falta y gracias a eso es capaz de salir del bucle" expresaba.

Cómo pasarlo mejor durante estas fechas

Como explicaba la psiquiatra, las luces, la fiesta y las vacaciones parece que te hacen obligarte a pasarlo bien, a pesar de que puede ser un momento muy doloroso para ti. "Hay años que te pilla que el año ha sido especialmente malo, llegas mal económicamente, estás mal de salud y te cuesta y el cerebro se va a otros momentos de tu vida... Conozco a muchas familias que en algunos de los discursos lloran porque hay una emoción y algo ha pasado, hay miedo, incertidumbre, las cosas han cambiado" expresaba.

Por eso, para poder paliarla, es necesario identificar de dónde vienen nuestras emociones y por qué no nos sentimos cómodos en estas fechas. "Hay que saber que es una emoción muy frecuente, identificar qué es para mí la Navidad, si es de obligación de estar pendiente y no son capaces de disfrutarlo, hay gente que tiene muchísima nostalgia de lo que había y ya no hay" decía.

Ojo, porque dice que la soledad no es buena y menos en estas fechas, ella lo califica como la "pandemia del siglo XXI", que tenemos que hacer algo para paliarla.

Tanto, que tiene una paciente a la que le recomendó hacer una fiesta con otros de sus pacientes para no pasar la Navidad sola.