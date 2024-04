Marian Rojas explica el sencillo ejercicio para combatir la sensación de soledad con el que disfrutarás

Seguro que alguna vez te ha pasado: encuentras un poco de tiempo libre, coges todos los bártulos, y te pones a hacer esa actividad de la que tenías ganas desde hace tiempo y te pones a ello. Cuando te quieres dar cuenta, han pasado cinco o seis horas sin que te hayan sido perceptibles.

Sí, eso es lo que se conoce como el flow, un término muy conocido en el mundo de la psicología y la psiquiatría que es de esos en los que todos queremos participar. Al menos, así nos lo contaba la reputada psiquiatra Marian Rojas, que ha vuelto a sentarnos en su diván en Fin de Semana para contarnos todo sobre este estado en el que todos queremos estar.





"Es un estado mental, lo descubrió un doctor que estuvo de prisionero durante la Segunda Guerra Mundial. Es un estado en el que nuestra mente desconecta, está muy metida en una tarea en la que disfruta del proceso, buscar el disfrute, y suele ser algo relacionado con las manos" explicaba.

Sí, normalmente son trabajos manuales que hacen que las horas se nos pasen volando y que estemos disfrutando y mucho, dejando la mente relajada y tranquila.

Es un estado que es bueno, bastante positivo para nuestra salud mental, y que puede ayudarnos a combatir la soledad.

El ejercicio para combatir la sensación de soledad en el que se incluye el 'flow'

El flow significa nada más y nada menos que disfrutar con una tarea que hagas, al punto de que pierdes totalmente la noción del tiempo. Y no, como explicaba Marian Rojas, poco tiene que ver con pasar horas en redes sociales.

"Tiene que tener un poco de dificultad la tarea, no puede ser facilísima, pierdes la noción del tiempo. Es uno de los estados donde la persona siente más felicidad, es tal el disfrute que lo que haces es disfrutar del proceso. Es un estado de muchísimo placer. No pasa en TikTok, por ejemplo, no es porque es el algoritmo el que decide por ti lo que vas a ver, eso te abduce porque te conoce mejor que ti mismo" explicaba.

Por supuesto, entrar en ese estado de fascinación puede ser muy positivo para nuestra salud mental, sobre todo si se trata de una persona a la que la soledad le pesa mucho. Por eso mismo, recomienda Marian Rojas poner en práctica un ejercicio para dejar de sentir ese vacío.

"Es un estado de atención muy pleno y puede desaparecer el cansancio, te alejas de todo el barullo para hacer algo tú, y el recuerdo de eso te encanta" explicaba. Por eso, si te sientes solo, es importante empezar a hacer una actividad que haga que "el tiempo vuele" para dejar de sentir ese vacío y estar algo menos solo.

Y no solo eso, sino que puede bastar con recordar ese momento para entrar en ese estado mental y disfrutar.

La película de Pixar que recomienda Marian Rojas a sus pacientes para superar la tristeza en su vida

Dice Marian Rojas que gran parte de sus pacientes abordan el tema de la melancolía y tristeza en Navidad en consulta, porque es algo que les duele. Ella, entonces, les explica que la tristeza en estas fechas puede llegar de dos partes. Por un lado, de haber tenido una infancia maravillosa y darte cuenta de que ahora no tienes eso, y, por otro lado, de haber tenido una infancia dolorosa que se acentuaba en estas fechas.

"Te acuerdas de cuando no eras consciente de los problemas y era todo positivo, tienes recuerdos maravillosos de la Navidad, te haces mayor y la vida en general es un problema. Y luego hay gente que tuvo una infancia que sufrió mucho, había momentos extremadamente dolorosos y le tienes manía a la Navidad, gente que me dice que quiere meterse en la cama y que todo haya pasado cuando se levante" expresaba.





La película es Inside Out, donde las protagonistas son las emociones de una preadolescente.

"Pensamos que puede ser buena porque te ayuda a pensar, la recomiendo a adultos, niños y jóvenes. La niña se salva porque en un momento entra la melancolía y tristeza y le ayuda a ver que hay una serie de cosas que echa en falta y gracias a eso es capaz de salir del bucle" expresaba.