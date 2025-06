Juanma Castaño alucina ante una de las imágenes más sorprendentes del Mundial de Clubes: "Ni en un partido de cadetes"

No era de extrañar que el partido ente el Ulsan y el Mamelodi Sundowns fuera uno de los que llegara al recién estrenado Mundial de Clubes con peor cartel de la primera jornada.

El encuentro, que enfrenta a uno de los mejores equipos de Corea del Sur y otro de los mejores del continente sudafricano, se jugaba precisamente en uno de los escenarios más modestos de la competición: el estadio Inter&Co de Orlando, con capacidad para 25.500 espectadores.

Sin embargo, había algo para lo que no estábamos preparados y que dejó a Juanma Castaño absolutamente sorprendido.

Del partido se hizo un seguimiento en El Partidazo de COPE de este martes, con Isaac Avilés pendiente de todo lo que iba ocurriendo. Pero en el momento en que Juanma Castaño quiso dar el primer paso al partido, le llamó poderosamente la atención un detalle que era imposible que pasara desapercibido: "En cualquier partido de cadetes de cualquier provincia española hay más gente".

La sensación entre los comentaristas de esta noche en El Partidazo de COPE era la de estar viendo un partido "de pandemia" o "a puerta vacía".

"Por favor, que el campo está vacío, ¡que a lo mejor han prohibido la entrada de gente!", exclamaba un Juanma Castaño que no salía de su asombro. La entrada en Orlando era absolutamente pobre: "No es coña, no creo que haya ni cien personas". "Doscientas, igual hay doscientas", puntualizaba Maldini con cierta ironía.

El caso es que a la realización le costaba encontrar planos en la grada en la que se viera gente junta. "Es verdad", comentó Maldini, "que no esperaba mucho más público pero sí un poquito más".

Manolo Lama aprovechó para recordar una discusión reciente que mantuvo con Paco González en Tiempo de Juego sobre el interés del Mundial de Clubes: "No es una competición que sobre, pero sí sobran muchos equipos en esta competición. Esto es un ejemplo de que de los 32 equipos, sobran por lo menos 12 equipos". Maldini, además, comentaba que en el Mundial de Clubes "las diferencias entre clubes son mayores que las diferencias entre selecciones", que pueden darse en un Mundial de Naciones.

Para más 'inri', los jugadores recién salidos al terreno de juego para efectuar el saque inicial, tuvieron que resguardarse en los vestuarios dada la amenaza de una tormenta muy cercana, algo que forma parte de los protocolos de seguridad de los espectáculos deportivos al aire libre en Estados Unidos.