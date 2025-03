La psiquiatra Marian Rojas señala la pregunta que debes hacerte antes de comer para saber si lo haces por ansiedad: "Esto es lo primero"

Lo llamamos alimentación emocional y no es más que un desequilibrio que va más allá de lo que imaginamos. Básicamente es comer en base a emociones, a lo que sentimos y a lo que nos está ocurriendo por dentro, aunque ni siquiera nosotros mismos podamos saberlo.

A quienes no saben gestionar adecuadamente sus emociones les ha podido ocurrir en alguna que otra ocasión que ante una situación desfavorable, optan por ir a la nevera y comer todo aquello que tengan delante de sí.

La psiquiatra Marian Rojas ha explicado este sábado que "no es comer por hambre, sino por emoción". Es decir, no estamos ante un hambre real, sino un hambre emocional. "Comes por estrés, aburrimiento, tristeza, ansiedad... usas la comida como recompensa o como consuelo", ha agregado.

Y en ese momento en el que no te puedes dar cuenta, puede servir como parche. Sin embargo, pasado este rato, llega la culpa, lo cual "puede llegar a generar trastornos de la alimentación".

RELACIONADO CON LA DOPAMINA

Rojas ha explicado que, al final, el cerebro "recuerda lo que le calma, lo que le excita y lo que le da placer". En pocas palabras, el cerebro tiene "memoria" y sabe lo que le apacigua cuando las cosas no van bien. Cada uno tiene sus propios mecanismos o estrategias que le calman. Y con eso, ha asegurado, vamos repitiendo.

De hecho, está habiendo "un cambio en los patrones alimenticios" a raíz del consumo de medicamentos como el Ozempic, que contribuye a la pérdida rápida de peso. Eso sí, a qué coste, ya que "a la gente le quita el hambre".

"Lo que hace esto es ralentizar el tránsito intestinal modificando una serie de sustancias dentro del páncreas, pero la consecuencia es que no tienes hambre. Es decir, te sientes saciado, que yo creo que es el gran tema porque cuando uno tiene hambre emocional nada te sacia", ha contado. Y esta gente, antes de pensar en si quiere comer o no, ya está comiendo. Y llega, como decimos, esa culpa. El problema es que no lo pueden controlar.

"Todo esto, lógicamente, está relacionado con tu sistema de recompensa del cerebro, que ya conocemos esa famosa dopamina, y con el estrés. ¿Por qué con el estrés? Porque al final cuando estamos estresados y se libera ese famoso cortisol. Tienes más apetito. Hay gente que le pasa que en momentos puntuales se le cierra el hambre y el estómago, y no quiere comer", ha explicado Rojas.

Por lo tanto, ha agregado, es fundamental combatir la causa que lo causa, ya sea el estrés, el aburrimiento o el motivo que sea.

la pregunta que debes hacerte antes de comer para saber si lo haces por ansiedad

Ya hemos contado la teoría, ahora toca la práctica. ¿Y qué debo hacer para evitar estos atracones por culpa de la ansiedad? La psiquiatra propone un sencillo ejercicio que pasa, precisamente, por hacerte una pregunta antes de hincar el diente a cualquier alimento.

"¿Yo ahora mismo tengo hambre? ¿Un hambre real? ¿O estoy aburrido, ansioso y no sé qué hacer, y mi cerebro quiere calmar esa emoción que no soy capaz de gestionar? Esto lo primero", ha explicado.

Lo segundo es "regular el estrés" y propone hacer una "respiración consciente, un momento de freno" para saber en qué punto te encuentras. Y si llega un punto en el que parece que te gana el hambre, debes aprender a sustituirlo por otra cosa, buscar "otra actividad placentera" como dar un paseo, escuchar música, leer, hacer deporte...

Finalmente recuerda una popular técnica que se ha puesto de moda, que es el mindful eating, que es básicamente comer sin distracciones o comer lentamente. "Cuanto más rápido masticas o menos consistente es lo que comes, menos te sacias", ha apuntado.

Por lo tanto, es también recomendable comer más despacio para sentirte saciado antes.