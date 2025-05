Amara, la cantante viral del gran apagón en el Mutua Madrid Open: "Mi madre me pedía que me sentara"

Durante la inesperada caída de la red eléctrica en la pista central del Mutua Madrid Open el pasado lunes, cuando el público se enfrentaba al tedio y al silencio, emergió espontáneamente una voz que pronto se convertiría en la protagonista inesperada del torneo: Amara, una joven de 21 años procedente de Zaragoza, que decidió romper la tensión con una actuación improvisada desde la grada. Su gesto no solo animó a los asistentes, sino que también la catapultó a la viralidad en redes sociales. Ahora, en El Partidazo de COPE, Juanma Castaño ha puesto rostro y voz a este fenómeno que ha despertado la simpatía de miles de personas.

“Todo empezó porque estábamos en la parte de arriba, con mi madre, y empecé a cantar bajito. Como había bastante resonancia, se escuchaba por todo el estadio”, relató Amara en la entrevista. Según cuenta, lo que arrancó como un juego para pasar el rato acabó en una especie de mini concierto que levantó aplausos y vítores en la Caja Mágica: “Empezaron a aplaudir y dijeron: ‘¡Otra, otra!’”.

Una voz que apagó el apagón

Mientras la pista central permanecía a oscuras, el eco de una voz joven y valiente comenzó a llenar el vacío con canciones conocidas por todos. Desde “Fiesta Pagana” de Mägo de Oz hasta una jota tradicional aragonesa, Amara ofreció un repertorio variado que dejó a todos boquiabiertos. “Canté cuatro canciones: Fiesta Pagana, Me muero de La Quinta Estación, una de Malú y una jota”, detalló en su conversación con Castaño.

Fotografía de la Gran Vía sin luz este lunes durante el apagón masivo del sistema eléctrico en Madrid

Lo más sorprendente es que no pertenece a ninguna orquesta ni grupo musical. “Canto en casa, me gusta mucho cantar. Lo hago siempre”, afirmó con humildad. A pesar de su evidente talento, su incursión en el torneo fue totalmente improvisada y sin expectativas. Ni siquiera su madre, presente en el momento, parecía estar preparada para ese protagonismo: “Mi madre, en un momento, sí que se giró. Yo la veía así, de espaldas... Me decía que me sentara”, contó entre risas.

Este momento espontáneo ha llevado a muchos, como el propio Juanma Castaño, a preguntarse por qué todavía no ha dado el salto a un casting de programas musicales. “Puede ser que en un futuro me lo plantee, ya que ha pasado esto”, admitió.

De la grada al corazón del torneo

La naturalidad con la que Amara se desenvolvió en medio del caos técnico del evento ha hecho que muchos la consideren “la estrella del apagón”. “Totalmente, ojalá. ¡Dios os oiga!”, respondió cuando Castaño la animó a presentarse a la final del torneo como invitada de honor. Incluso se propuso que Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, la invite oficialmente por haber animado al público en uno de los momentos más desconcertantes del evento. No sería de extrañar que próximamente escuchemos su nombre en escenarios más formales.

Apagón

El impacto de este gesto ha sido inmediato en redes sociales, donde decenas de vídeos de su actuación circulan con miles de visualizaciones. El apagón en la Caja Mágica, lejos de dejar al público en silencio, se convirtió en una oportunidad para descubrir un talento escondido que, gracias a un instante de valentía y espontaneidad, ha sabido brillar con luz propia.

Amara ha demostrado que, a veces, no hace falta un escenario para brillar, solo hace falta una voz, unas ganas... y una caja mágica.