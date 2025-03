Una madre va a la farmacia pidiendo ayuda para su hijo y el farmacéutico no da crédito al motivo: "Parece un chiste malo"

Los niños son siempre una caja de sorpresas, más todavía cuando son muy pequeños. Desde su ingenio hasta, desde luego, todas aquellas "trastadas" que nos acaban costando más de una visita al hospital o la farmacia.

Y así, los médicos y farmacéuticos están acostumbrados a heridas de todo tipo, golpes, contusiones, pero también a ver casos de niños que se han tragado cualquier objeto extraño por la casa. No obstante, hay situaciones que nunca dejan de sorprender y el farmacéutico Álvaro Fernández se encarga de dar a conocer muchas de estas situaciones a través de su perfil de TikTok.

Una madre va a la farmacia pidiendo ayuda para su hijo y el farmacéutico no da crédito al motivo

Álvaro Fernández, un farmacéutico que se ha hecho viral en redes sociales como TikTok bajo su usuario @farmaceuticofernandez y que utiliza como herramienta para divulgar sobre fármacos y dar sencillas pinceladas sobre datos de medicina. Sin embargo, siempre lo hace con humor, así como también comparte sus curiosas anécdota. En este caso, habla de un caso que vivió en una ocasión en su farmacia.

"Pues viene una señora preocupada la farmacia porque su hijo se había comido un pescado. Un pescado entero", matiza este farmacéutico. "Eso es lo que dijo. Mi hijo se ha comido un pescado entero. Y yo, que tampoco me mostré muy intuitivo, le pregunté si era un pescado que tenía espinas", explica.

A su juicio, y en ese momento, pensó que a aquella madre podría preocuparle que su hijo se pinchara con alguna espina. "La señora me dijo que las espinas no era lo que le preocupaban, que lo que le preocupaba es que el pescado le fuera a sentar mal, que yo la verdad pensé que la señora era un poco exagerada. Hombre, si se ha comido un atún entero sí, pero se ha comido un lenguadito o un salmonete, pues tampoco es para tanto", agrega. Además, el farmacéutico asegura que "el pescado rara vez sienta mal. Eso es lo que le dije".

La sorpresa le llegó después y con la explicación que le dio la mujer. "Me dijo que ya, que sabía que el pescado normalmente no sentaba mal, pero que es que se había comido el de la pecera. Y crudo", concluye.

Como no podía ser de otra forma, el vídeo acumuló miles de 'me gusta' y cientos de comentarios sobre la experiencia que vivió este farmacéutico. "Complejo de gato", escribió un usuario. Otro se rio y agregó: "Espero que esta mujer no tenga muchas mascotas".

"Eso no es un pescado, eso es un pez", apunta una seguidora. No obstante, la historia generó gran interés entre sus seguidores.

"Parece un chiste malo", "¿Y qué pasó al final?", "Y digo yo, ¿va a la farmacia y no al médico en esa situación?" o "Me parto con tus anécdotas" son algunos de los otros muchos comentarios que recibió este vídeo.

Así es Álvaro Fernández, el farmacéutico que desmonta bulos en TikTok

Álvaro Fernández es un joven que trabaja en Farmacia Cloud de Alcalá de Henares. Su manera de exponer los argumentos para destapar ciertos bulos y su forma de expresión ha provocado que muchos de sus videos hayan alcanzado la impresionante cifra de 13 millones de likes.

Su aventura en TikTok comenzó con una pequeña parodia de esa típica situación que podemos experimentar todos en el trabajo. Una persona va a la farmacia de guardia que tenga al lado a comprar compresas y tampones para su pareja porque esta tiene la regla. Este chico no tiene mucho conocimiento sobre qué productos tienen que adquirir. “En el vídeo, el chico al final se lo llevaba todo porque no entiende nada de los diferentes tipos de estos productos femeninos”, comentó el sanitario hace algunos años en una entrevista.

Uno de los grandes atractivos que posee este ‘tiktoker’ es el mero hecho de que ayuda a la gente. Ejerce una labor social que no estamos acostumbrados a apreciar en plataformas como esta y ese gran apoyo que desde un principio recibió, fue toda una sorpresa por el alcance que había logrado nada más dar comienzo a su gran aventura.