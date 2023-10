Carmen Lomana se sincera y cuenta lo que hace en todas sus fiestas que está mal visto: "Quedo fatal"

¿Alguna vez te ha pasado que has ido a una fiesta y te has sentido fuera de lugar? Así como desubicado, sin saber exactamente qué era con lo que te ibas a encontrar y, en muchas ocasiones, sin querer estar ahí. Pues esto le pasa también a la gente que está muy acostumbrada a ir de evento en evento, y suelen tener sus rutinas y hábitos hechos cada vez que acuden a uno.

Eso le pasa a nuestra socialité, Carmen Lomana, que nunca para y siempre la vemos en las mejores fiestas y celebraciones nacionales e internacionales. Y aunque ella siempre está estupenda y es el alma de todo evento, también reconoce que hay cosas que hace en cada fiesta que no le hace quedar especialmente bien, como ha explicado en Fin de Semana.

Y todo esto a tenor de lo que le preguntaba una oyente, que aseguraba que cada vez más le pasaba que no quería saludar a nadie con dos besos. "Parece que me has leído el pensamiento" empezaba diciendo Carmen Lomana.

Lo que le hace "quedar fatal" a Carmen Lomana en todas sus fiestas

Resulta que a la socialité le pasa más de lo mismo y es más que consciente de que es "innecesario" ir a un evento y tener que saludar con dos besos a todos los asistentes.

"Quedo fatal y a veces dicen 'ay, esta que borde es'. Pero es que si voy a una fiesta en la que hay cien personas y tengo que dar dos besos a todas, ya son doscientos besos" decía.

Además explicaba que, en cierto sentido, tener que besar a todos los invitados es algo que le da "asco". "No me gusta, hay halitosis, están sudando...¿por qué tengo que besar a alguien que no conozco?" explicaba.

Audio





De hecho, dice que si se remonta en su vida, se da cuenta de que nunca leha gustado dar besos a nadie, ni siquiera a los amigos de sus padres. "Cuando era pequeña odiaba de igual manera, hacía que mi madre fuera con un frasco de alcohol y se me quemaba la cara, con los amigos de mis padres les hacía una pequeña reverencia como la que haces al rey o a la reina" decía entre risas.

Dice, de hecho, que tiene preparada una excusa para cuando le preguntan que por qué no saluda con besos. "Les digo que por culpa del Covid".

El consejo de Carmen Lomana a Tamara Falcó

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cada sábado, Carmen Lomana analiza la actualidad de la crónica social en 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting. Una vez más, Tamara Falcó acapara todas las miradas tras ser entrevistada por Joaquín en su programa 'El Novato'. Lomana ha querido comentar los detalles de la entrevista y ha aprovechado para darle un consejo a la Marquesa de Griñón. Escúchalo en el siguiente audio.

Audio





La pérdida de su anillo y el problema con sus zapatos de novia han sido los dos asuntos que han marcado las palabras de Lomana. Por un lado, han surgido multitud de dudas respecto a cuál había sido el anillo que había perdido la marquesa, ya que cuenta con uno de compromiso de un alto valor, además del de casada.

Además, la colaboradora de 'Fin de Semana' ha recordado que Falcó perdió los zapatos con los que iba a casarse apenas cuatro días antes de la ceremonia, una prueba más de los malos presagios en torno a ese enlace, que hay que sumar a los ya conocidos como el hecho de que se quemara la túnica del cura en plena boda.

En su paso por 'El Novato', Falcó mostraba su cara más espontánea y sorprendía al exfutbolista con una completa clase de protocolo en la que no faltaban las risas y las confidencias, revelando algunas curiosidades sobre el que asegura que fue el día "más maravilloso" de su vida, el 8 de julio, cuando se dio el 'sí quiero' con Íñigo.