Carmen Lomana se enzarza con Cristina López Schlichting tras revelar su próximo retoque estético: "Entérate"

No hay nada que nos guste más que que llegue el sábado, nos pongamos nuestras mejores galas y nos dediquemos a hablar de cómo ha transcurrido la crónica rosa nacional e internacional a lo largo de la semana. A veces pasa por Luis Miguel y Paloma Cuevas, otras por Ana Obregón, y otras, por nuestra propia protagonista: Carmen Lomana. Y es que la socialité ha llegado a Fin de Semana para aclarar lo que Cristina López Schlichting escuchó de ella y de un próximo retoque estético. Ha levantado ampollas y esto es lo que se han dicho:

"Os lo dije ahí una vez. No mientas, no me voy a operar de nada" le reprochaba la socialité a la comunicadora de Fin de Semana. "¿pero no decía este médico que te iba a hacer no sé qué?" le respondía Cristina López Schlichting.

"Pero vamos a ver, entérate, porque así surgen luego las noticias absurdas" le decía Carmen Lomana a la comunicadora. Tranquilo, que luego todo se ha resuelto con mucho humor y con la mejor de las amistades, que es, precisamente, la que mantienen desde hace años.

Un retoque estético muy polémico que ha querido explicar

Todo surgía cuando Cristina López Schlichting, a los mandos de Fin de Semana, aseguraba que había escuchado que a Carmen Lomana le "preocupa su trasero y se lo va a operar". Entonces, la socialité se enzarzaba con la comunicadora, y asegurapa que no tenía nada que ver con la realidad.

"Simplemente le pregunté si no había algo para endurecer la ley de la gravedad, porque está blando, y me dijo que hay unas inyecciones de ácido hialurónico que mejora muchísimo y levanta un poquito el trasero" aseguraba, explicando que no hay diferencia entre ponérselo ahí o en la cara.

"Cristina, eres muy mala...¿En qué hora te has hecho Instagram?" le reprochaba con mucha gracia a la comunicadora, que se lo tomaba con mucha gracia. Y es que la socialité ha explicado cómo quiere que sea este retoque estético y cómo puede tenerlo perfecto "para pasar el verano", arrancando las carcajadas de todo el equipo.

"Me veo a los paparazzis detrás de mi trasero en la playa, pero no se va a notar, solo lo voy a notar yo. Suponiendo que me lo haga, pero creo que me lo haré" explicaba Carmen Lomana entre risas. Ojo, porque Cristina López Schlichting aseguraba que no podía hacerle más gracia la socialité y la forma en la que contaba su plan estético para este verano.

Una boda en menos de seis meses

Muchas veces la socialité ha venido a Fin de Semana para contarnos también qué es aquello que le enamoró de su marido Guillermo. Lo califica como amor a primera vista, tanto así, que se casaron en menos de seis meses desde que empezaron a salir. Aun así, ha tenido tiempo de contarnos que no fue, ni mucho menos, su primer amor.

Y es que hubo otro hombre que le encandiló nada más verlo, cuando ella era algo más joven de lo que es ahora, y por el que se volvió loca. Aquí puedes escuchar la historia.