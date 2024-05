Carmen Lomana revela el método que usó para decir adiós a los síntomas de la menopausia: "Vuelves a ser tú"

Carmen Lomana, durante su consultorio en 'Fin de Semana' ha recibido una pregunta de una oyente. En concreto, le preguntaba por lo siguiente: "¿Cómo hacías en el momento de la menopausia? Con los calores, el pelo suda... yo he conseguido un ventilador de cuello y lo llevo encima. ¿Pero cómo lo hacías tú para llevar con dignidad esta nueva etapa de mi vida?

Lomana, tras escuchar a esta oyente, decía que le recordaba a Sofía Vergara. Después, explicaba que ella, durante la menopausia, se desesperaba bastante. "No dormía bien, una ansiedad por dentro horrible. Y los calores, era como si te prenden una cerilla por dentro. Por la noche, estaba con el abanico", relata en los micrófonos de 'Fin de Semana'.

Así que, la socialité decidió tomar cartas en el asunto. Fue al médico, pidió ayuda y "con media pastilla que tomaba, empecé otra vez a dormir y me equilibró las hormonas. Te hacen un análisis hormonal y luego te equilibran. Y ese periodo del principio de la menopausia, que es tremendo, te lo quita. Vuelves a ser tú misma".

"Con la menopausia no sale tripa", aclara Carmen Lomana

También ha querido aprovechar la oportunidad para desmontar un mito. Asegura Lomana que "no sale tripa durante la menopausia. Lo que pasa es que muchas mujeres se dejan. Pero, de por sí, no tiene por qué salir tripa".

Concluye aconsejándole a esta oyente que se ponga en manos de un médico. "La menopausia es una liberación pero, en ese periodo corto, hay que ir al médico". Puedes escuchar la sección al completo aquí. ¡No te lo pierdas!

Audio Redacción Fin de Semana





Carmen Lomana también explicó lo que le parecía el fichaje de Broncano en TVE: "Me la estoy jugando"

Carmen Lomana, hace un tiempo, se pronunció sobre un tema que fue muy comentado. El fichaje de Broncano en TVE.

La socialité llegaba a Fin de Semana muy enfadada, porque, como ella trabaja en Televisión Española en muchas ocasiones, siente que ha sido un despilfarro cuando a muchos otros periodistas y trabajadores no les dan nada.

"Estoy indignada con cómo el gobierno ha manipulado con Broncano y ha exigido que pongan a Broncano en TVE para fastidiar a 'El Hormiguero', así de claro, quitando quince minutos del telediario" comenzaba diciendo.

"Estaba haciendo una cosa como de risas en un teatrillo de Madrid que tampoco tenía tanta audiencia. Que le paguen tanto es un disparate, lo pagamos nosotros. La TVE es pública, a lo mejor me la estoy jugando, porque trabajo ahí, pero lo critico como lo hace casi todo el mundo que trabaja en la casa" expresaba.

Además, expresaba que no hay igualdad dentro del ente público. Y es que ella misma explica que ahí no todos los colaboradores gozan de igualdad de condiciones, y que a ella hay una cosa que le molesta de sobremanera por lo que le hacen cada vez que ella trabaja allí.

"Es una vergüenza, en TVE es de los sitios que peor pagan y ni siquiera te envían un coche a buscarte y tienes que pagarte tú el taxi. Me la estoy jugando. Probablemente, cuando vaya mañana me dirán que no vuelva más, pero me da lo mismo" concluía.