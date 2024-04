Su nombre lo conoces de sobra, la escuchas en la radio, en Fin de Semana a los mandos de Cristina López Schlichting, y en la televisión en multitud de ocasiones. Aquí, en COPE, cada sábado nos da la vida, comentando lo último de la crónica rosa y explicándonos aspectos más íntimos de su vida.

Por supuesto, te hablamos de Carmen Lomana, la socialité que nunca puede fallarnos en el programa. Y esta vez no iba a ser menos, sobre todo porque la semana ha venido muy cargada de novedades de la crónica rosa, desde la boda de Almeida hasta la reconciliación de Aitana y Sebastián Yatra.

??????‍?? José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo ya son marido y mujer



?? El alcalde de Madrid ha contraído matrimonio con la joven en la iglesia de San Francisco de Borja, en el barrio de Salamanca de Madrid https://t.co/NahJ67CoCx — COPE (@COPE) April 6, 2024

Pero ya sabes que a la socialité muchas veces le importa contestar a sus queridos oyentes, que cada sábado le sorprenden con una pregunta distinta. Esta vez, seguro que no se esperaban lo que estaba por llegar. Y es que le preguntaban por el fichaje de Broncano en TVE y por las dos preguntas clásicas que el presentador siempre hace a sus invitados (a saber, cuánto dinero tienen en el banco, y cuántas relaciones en el último mes).

Y, por supuesto, Carmen Lomana empezó por criticar el fichaje de Broncano, y aprovechó para mandar un recado a TVE, medio para el que colabora.

El dardo de Carmen Lomana a TVE, lugar donde trabaja

La socialité llegaba a Fin de Semana muy enfadada, porque, como ella trabaja en Televisión Española en muchas ocasiones, siente que ha sido un despilfarro cuando a muchos otros periodistas y trabajadores no les dan nada.

"Estoy indignada con cómo el gobierno ha manipulado con Broncano y ha exigido que pongan a Broncano en TVE para fastidiar a 'El Hormiguero', así de claro, quitando quince minutos del telediario" comenzaba diciendo.

"Estaba haciendo una cosa como de risas en un teatrillo de Madrid que tampoco tenía tanta audiencia. Que le paguen tanto es un disparate, lo pagamos nosotros. La TVE es pública, a lo mejor me la estoy jugando, porque trabajo ahí, pero lo critico como lo hace casi todo el mundo que trabaja en la casa" expresaba.





Además, expresaba que no hay igualdad dentro del ente público. Y es que ella misma explica que ahí no todos los colaboradores gozan de igualdad de condiciones, y que a ella hay una cosa que le molesta de sobremanera por lo que le hacen cada vez que ella trabaja allí.

"Es una vergüenza, en TVE es de los sitios que peor pagan y ni siquiera te envían un coche a buscarte y tienes que pagarte tú el taxi. Me la estoy jugando. Probablemente, cuando vaya mañana me dirán que no vuelva más, pero me da lo mismo" explicaba.

Aun así, sí que ha querido responder de forma clara a las dos preguntas clásicas que siempre hace Broncano en su programa.

La respuesta a las dos preguntas clásicas de Broncano

Si alguna vez has visto La Resistencia, aunque solo sea para ver a algún invitado en especial que te guste, sabrás que, con todos sus entrevistados, David Broncano hace dos preguntas que son muy indiscretas.

No son otras que cuánto dinero tienes en el banco y, por otro lado, cuántas relaciones sexuales has tenido en el último mes. Unas preguntas que incomodan a todos los invitados y de las que no pueden escapar, porque son de obligada respuesta.





Por eso, cuando un oyente le ha preguntado si se atrevería a responderlas, Carmen Lomana no lo ha dudado ni un segundo. "Lo del dinero a nadie le importa, no lo diría" decía tajante.

Sí que respondía de forma más clara al tema íntimo. "Mira, hago el amor las veces que puede y cuando tengo ganas" decía divertida.