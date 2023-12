Carmen Lomana, emocionada, revela el último consejo que le dio a Itziar Castro: "Para que luego digan..."

Esta semana nos despertábamos con la triste noticia de que una de nuestras actrices, Itziar Castro, había fallecido. Nos dejaba pronto, a la edad de 46 años, y, según se informaba, a causa de un paro cardíaco mientras ensayaba para uno de sus próximos proyectos. Una noticia que conmocionaba a la escena artística española, que rápidamente se apresuraba a transmitir las condolencias por la muerte.

Y quien se ha querido sumar, esta vez desde el directo de la antena, ha sido Carmen Lomana. La socialité ha revelado en Fin de Semana que conoció a la actriz por su trabajo en Pieles, la película de Eduardo Casanova del año 2017, y que trazó una gran relación con ella.

ITZIAR CASTRO





"Me dejó tan impresionada su trabajo que estuvimos hablando. A ella le gustó que me gustase y desde entonces hemos tenido una relación muy buena. Que descanse en paz, pobrecita" decía con voz queda. Lo cierto es que Lomana se siente muy triste por el repentino fallecimiento de la actriz y, de hecho, ha revelado de qué solían hablar hace poco.

El consejo de Carmen Lomana a Itziar Castro

No es ningún secreto que Itziar Castro, debido a su físico, recibía críticas día sí y día también. Críticas a las que solía responder de forma muy amable, asegurando que, a pesar de su peso, se sentía feliz y sana. Aun con todo, hay muchos que han asegurado que también sufría por todas esas críticas, a pesar de su fortaleza.

Y en esa línea ha querido hablar Carmen Lomana, contando cuál fue el último consejo. "Era maravillosa, la quería muchísimo, nos queríamos muchísimo...No me digas por qué, para que luego me digan a mí gordofóbica" comenzaba explicando. Aquí puedes escuchar qué es lo que le aconsejó a la actriz:

Audio





"Siempre le decía, 'no se te ocurra adelgazar, eres tan cálida, eres tú, tan maravillosa y divertida'. Tenía una calidez y una forma de ser..." decía emocionada la socialité.

Por cierto, ha tenido también un momento para recordar a Concha Velasco, que ha formado parte de su vida y a la que no olvida. Descansen en paz ambas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Santiago Segura responde claro a un usuario por sus insultos a Itziar Castro

El conocido actor y humorista que nos ha traído cintas como 'Torrente' o las más recientes 'Padre no hay más que uno' ha lanzado un mensaje en sus redes sociales al enterarse de la noticia del fallecimiento de su compañera de profesión.

"Itziar Castro era una actriz maravillosa y una persona cariñosa, inteligente y divertida. Solo trabajé con ella en un par de ocasiones, pero me encantaba charlar con ella siempre que nos encontrábamos", ha confesado en su perfil de X (anteriormente conocido como Twitter). "A veces lo pasaba mal viendo el hate y el bullying que tenía que aguantar en esta misma red social, aunque ella lo afrontaba siempre con fuerza y valentía. Sufría lipedema, una enfermedad degenerativa", ha explicado el actor, saliendo en defensa de quienes acosaban a la actriz por su ideología o por su peso.

Para Santiago Segura el golpe ha sido duro: "Con solo 46 años su fallecimiento ha sido un golpe repentino y cruel", confesaba, mientras que prometía: "La recordaremos por sus interpretaciones y la luz que desprendía. DEP Itziar", ha deseado desde su cuenta personal.

En este sentido, ha recibido miles de respuestas, entre las que se encontraban insultos y mofas a la actriz que había fallecido recientemente. Es ahí cuando Segura, visiblemente enfadado, ha decidido contestar a uno de estos usuarios que, en el momento reservado para el duelo, ha decidido hacer los siguientes comentarios.

Un usuario anónimo se ha referido a Itziar Castro como una "roja de mi*erda", lo que ha merecido que el mismo actor haya querido responder a la alusión que se le hacía y al insulto proferido con la actriz que ha fallecido por un fallo cardiaco este mismo viernes.

"La poca sensibilidad, la poca empatía… ya no es una cuestión de ser de izquierdas o ser de derechas, es cuestión de ser humanos", ha respondido claramente Santiago Segura, zanjando un desagradable desencuentro en redes sociales a cuenta del fallecimiento de Itziar Castro.