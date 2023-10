El comentario de Carmen Lomana sobre el aspecto de Mariló Montero al coincidir en televisión: "Vaya"

Carmen Lomana es la protagonista de una canción que interpreta Hubertus de Hohenlohe, polifacético príncipe austríaco. "Yo quería decirle que ella es muy buen ejemplo de que hoy en día es posible cualquier cosa. Es genial", cuenta Hohenlohe en 'Herrera en COPE'.

La socialité ha reaccionado al tema y a sus palabras. "La he escuchado y yo siempre digo que uno no quiere ser famoso. A uno le viene esto y no sabes por qué. Te hace famoso el público. Yo empecé sin querer trabajando en los medios, luego me enganchó y estoy agradecidísima a todo lo que me ha dado como persona y la experiencia que ha sido. Yo estoy encantada".

Lomana insiste en que le hizo mucha gracia la canción y que Hubertus "es un artista, es divertido y muy creativo. Y a mí, la gente creativa, me gusta". Escucha aquí lo que ha contado Carmen Lomana en antena, aprovechando su intervención, sobre Mariló Montero al coincidir en platós de televisión.

Audio





La vida de Hubertus de Hohenlohe, ha afirmado Alberto Herrera, es muy difícil de resumir en cuarenta segundos. Es príncipe y ha dedicado su vida a la moda, fotografía o a la música... entre otras cosas.

Hubertus puede llenar siete programas completos con anécdotas. Destaca la amistad que mantuvo con David Bowie. Esta historia tiene lugar en Marbella. Al final de una noche de juerga. En ese momento, a Bowie se le enciende la bombilla y compone versos de una de las canciones más famosas de la historia.

"Cuando estuve en la escuela en Austria empecé a esquiar porque todo era muy oscuro"

"Yo tenía una carrera de cantante de 22 años. Bowie se enteró que había un príncipe que le gustaba cantar. Y me conoció", cuenta en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Hubertus dice que, esa noche, Bowie le comenzó a cantar 'Heroes' y no le parecía tan bonita.





El polifacético príncipe austríaco también estuvo en un evento con Bin Laden. "Hay fotos de él con mi padre. Muy brutal. Khashoggi se dedicaba a vender armas, pues le venía cómodo para su futuro", afirma.

En esas fiestas también estaba gente como Liza Minnelli. Para conocer el arranque de la historia de Hubertus hay que viajar a México. "Mi padre es un príncipe alemán que vivía en España. Se fue a México para correr en coches. Empezaron haciendo el escarabajo en una pequeña fábrica", narra.

Sus padres se pelearon y "mi papá no se ocupó tanto de la fábrica, pero tuvo tres o cuatro sucursales en este país. Yo tengo raíces mexicanas y cuando estuve en la escuela en Austria empecé a esquiar porque todo era muy gris y oscuro".

"Estuvimos tres o cuatro años escondidos"

Lo sorprendente es que fue secuestrado. "Mi madre se encontró con otro señor y se fue con él. Después, el señor quería que viviésemos con ellos. Y no lo consiguió. El juzgado le dio la razón a mi padre. Pero no se dieron por vencidos, estuvimos tres o cuatro años escondidos".

Fue bastante dramático y no se enteró porque era muy pequeño. El inicio de la jetset en Marbella arranca con el matrimonio de sus padres y "como mi papá era muy buen promotor, la gente conocida poco a poco vino".

Escucha la entrevista completa en el audio que tienes disponible a continuación.

Audio





