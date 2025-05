El Barça sigue atacando a Marciniak: "En el minuto tres empezó a amenazar..."

Publicado el 08 may 2025, 15:30 - Actualizado 08 may 2025, 15:32

El asesor del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, Enric Masip, ha revelado este jueves que el árbitro polaco Szymon Marciniak amenazó al equipo blaugrana en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones del pasado martes frente al Inter de Milán, yendo al banquillo de manera "muy brusca" en el minuto tres del choque para decirle a Hansi Flick que se apartase del campo tras protestar dos acciones sobre Lamine Yamal y Dani Olmo.

"Recuerdo el minuto tres, si os acordáis, una entrada fuerte sobre Dani y sobre Lamine, y el árbitro se va de una manera muy brusca al banquillo, le dice a Flick que se aparte y ya empieza a amenazar", ha revelado Masip a los medios.

Además, el asesor de Joan Laporta ha reconocido que hubo una "diferencia de trato" entre ambos conjuntos en el encuentro del pasado martes. "Si hay situaciones complicadas en un área, pues te las vas a ver, las analizas, y después decides, y lo que decida, pues decidido está, pero yo creo no había intencionalidad, pero sí que es cierto que hubo una diferencia muy clara de trato entre un club y otro", destacó.

"En el Barça no nos gusta hablar de arbitraje. De hecho tenemos el entrenador y la orden que da a los jugadores es intentar no protestar. Evidentemente no puedes evitar, protestar según que cosas. Hay otros clubes que la protesta continuada les surge más efecto. No es el caso del Barça. Hay situaciones donde nos hemos visto perjudicados y bueno, y tampoco nos podemos poner a hablar de los árbitros cada partido porque hay situaciones de las que todo el mundo se podría quejar", aseguró, zanjando el asunto arbitral.

Porque el próximo domingo (16.15) el FC Barcelona tiene un partido decisivo frente al Real Madrid en la lucha por el título de LaLiga EA Sports, encuentro en el que el catalán cree que los jugadores 'culers' saldrán con la "mentalidad de ganar" y sumar los tres puntos para dejar el título liguero prácticamente sentenciado, con 4 puntos de diferencia entre ambos equipos antes del choque.

Un Clásico que Masip espera que sea muy emocionante y que termine con triunfo blaugrana. "Creo que será un partido con las dos espadas en alto, con mucha igualdad y con mucha emoción y espero que podamos superar la situación que hemos sufrido esta semana. Es un duro golpe y que la gente venga con ilusión para ganar el domingo", manifestó.

Finalmente, el exjugador del 'Dream Team' del balonmano blaugrana afirmó que la temporada es un "éxito" pase lo que pase en este final de temporada. "Creo que la temporada ya de momento ha sido un éxito porque el equipo ha dado la cara. Porque el equipo es divertido y es el equipo que mejor fútbol ha hecho. Aparte de ganar la Supercopa y la Copa del Rey, LaLiga está abierta. Hay una cierta ventaja pero no es mucha y creo que la merecemos ganarla pero hay que ganarla", declaró.