Vuelve el gran Luis Landero: defiende la imaginación y la conversación frente a la tiranía de la prisa actual

La imaginación y el arte de conversar

'La imaginación es un don natural, pero si se entrena se tiene más', ha afirmado Landero durante la entrevista este domingo con Cristina López Schlichting. El autor ha explicado que, al igual que un músculo, la imaginación necesita ejercitarse, y ha recordado cómo el cineasta Luis Buñuel 'se obligaba todos los días a inventarse una historia durante media hora' para mantenerla activa.

Cristina y Luis durante la entrevista

Para Landero, esta capacidad creativa está íntimamente ligada a la conversación, un arte que considera en crisis. 'Vivimos demasiado de prisa y dedicamos demasiadas horas al móvil y a la televisión', ha señalado. Según el escritor, 'si no hay lentitud, no hay conversación', porque 'el pensamiento necesita tiempo para funcionar'. A esto se suma, en su opinión, 'el monotema de la política', que asfixia la variedad de los temas y el interés por la vida cotidiana.

El intelectual sin autoridad

Durante la charla, el novelista ha reflexionado sobre la figura del autor en la sociedad actual. 'El escritor y en general el intelectual ha perdido autoridad moral y ha dejado de ser un referente como sí lo fue en los años 80 o 90', ha lamentado Landero. Considera que figuras como el profesor, el articulista de referencia o el intelectual han sido sustituidas 'por el comunicador, el youtuber o el tertuliano', lo que ha provocado que 'se haya descatalogado un poco la figura del escritor'.

El escritor Luis Landero ha presentado su nueva novela, 'Coloquio de invierno' (Tusquets), en laentrevista en el programa 'Fin de Semana' de COPE con Cristina López Schlichting. La obra reúne a un grupo de personajes aislados por una gran nevada que, al abrigo de una chimenea, se entregan al arte de contar historias. Una premisa que evoca la borrasca Filomena y que sirve al autor para reivindicar el valor de la palabra y la memoria en un mundo acelerado.

A preguntas de la presentadora sobre su proceso creativo, Landero ha confesado que la relación con sus novelas es 'tormentosa' mientras las escribe, seguida de un 'idilio' al terminarlas que acaba cuando la obra 'pasa a la soberanía del lector'. Su método, especialmente en 'Coloquio de invierno', consiste en 'el dejarse llevar por la conversación' de los personajes. Para el autor, la clave es simple: 'Es cuestión de levantarse por la mañana, y en soledad concentrado y sin prisas, con la debida lentitud, salen cantidad de cosas, no solamente a los escritores, sino a todo aquel que lo intente'.

Alamy Stock Photo Luis Landero, en una imagen de 2022

Una vida de novela

Nacido en Alburquerque (Badajoz), Landero tuvo una trayectoria vital atípica antes de su consagración literaria. Su padre le puso a trabajar de mecánico a los 14 años por ser 'mal estudiante'. 'En esos momentos la cosa fue trágica', ha recordado, pero con el tiempo valora esas vivencias: 'son experiencias que 1 va acumulando, y si 1 quiere escribir, pues oye, esas experiencias te salen al paso a la hora de inventar'.

Para huir de un monótono trabajo de oficinista, se convirtió en guitarrista profesional, llegando a tocar con Manzanita. Sin embargo, tuvo que elegir entre la música y la literatura: 'no se pueden servir a 2 amos', ha afirmado. Tras aprobar las oposiciones para profesor, su vida se estabilizó y publicó su primera novela con 41 años, un debut que consideró tardío.

Landero también ha reivindicado la riqueza de la cultura campesina que mamó en su infancia. Ha suscrito la idea, apuntada por la periodista Hercilia, de que 'para un campesino, en general, es más fácil entender el Quijote que para un chico que empieza en la universidad', debido a que el lenguaje de sus mayores era un eco de los clásicos. Se considera parte del 'último eslabón de la cadena' de esa tradición oral, cuya extinción califica como 'la mayor tragedia cultural del siglo XX'.