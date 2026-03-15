Trump: "Los países del mundo que reciben petróleo a través del estrecho de Ormuz deben hacerse cargo de este paso, y nosotros ayudaremos mucho"

El panorama informativo del fin de semana ha estado marcado por una escalada de la tensión internacional en el estrecho de Ormuz y por una intensa actualidad política en España. La periodista Beatriz Pérez Otín ha desgranado estas claves en el programa ‘Fin de Semana’ de la COPE, conducido por Cristina López Schlichting, abarcando desde la propuesta de Donald Trump para crear una fuerza naval hasta las crisis internas en partidos como VOX y la mediática visita de Javier Milei a Madrid.

Trump presiona para una coalición naval en Ormuz

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto la creación de una fuerza naval internacional para proteger el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. A través de sus redes sociales, Trump instó a los países importadores de petróleo a asumir la responsabilidad de la seguridad en la zona. "Los países del mundo que reciben petróleo a través del estrecho de Ormuz deben hacerse cargo de este paso, y nosotros ayudaremos mucho, mucho", afirmó, añadiendo que Estados Unidos coordinará el esfuerzo.

Con este mensaje, Estados Unidos eleva la presión sobre sus aliados y también sobre China. Trump mencionó explícitamente a "China, Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y otros países afectados". Sin embargo, la respuesta ha sido diversa: el Reino Unido está "evaluando opciones", Francia rechaza la iniciativa por "innecesaria" y países como Japón y Corea del Sur la analizan con cautela. Trump, por su parte, aseguró que Irán se encuentra debilitado militarmente: "La mayoría de sus militares se han ido, no tienen radares, no tienen armas antiaéreas".

El llamamiento se produce tras un ataque estadounidense a una estratégica isla iraní, calificada por Trump como "la joya de la corona" de la República Islámica. Al ser preguntado sobre cuándo comenzaría la escolta naval, el expresidente respondió de forma tajante: "Pronto, muy pronto". En paralelo, Washington ha emitido advertencias y ha activado evacuaciones diplomáticas en Irak, instando a sus ciudadanos a abandonar el país "de manera inmediata" por vía terrestre debido al aumento de la violencia y los ataques de milicias vinculadas a Irán.

La política nacional, entre purgas y alianzas

En el ámbito nacional, VOX ha protagonizado una nueva crisis interna con la expulsión de Ignacio Ansaldo, fundador del partido y afiliado número uno. "Hoy me han echado de mi partido", comunicó el propio Ansaldo en la red social X. La decisión se tomó después de que se le abriera un expediente disciplinario, junto a la concejala Carla Toscano, por desobedecer la orden de relevar a Javier Ortega Smith como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid.

Mientras tanto, el líder de VOX, Santiago Abascal, se ha reunido en Madrid con el presidente de Argentina, Javier Milei, a quien definió como un "buen amigo". El encuentro, en el que ambos destacaron su afinidad ideológica frente al globalismo y las políticas de izquierda, tuvo lugar durante la visita de Milei para participar en el Madrid Economic Forum 2026. La imagen curiosa la protagonizó el mandatario argentino, que acudió a la cita vestido con un mono de trabajo de la petrolera estatal IPF, un atuendo que su entorno describe como un símbolo de su "filosofía de trabajo constante".

El adiós a referentes y otras noticias

La crónica de sucesos ha puesto el foco en Hornachos (Badajoz), donde los dos hermanos acusados del asesinato de Francisca Cárdenas hace nueve años han ingresado en prisión provisional sin fianza. Por otro lado, en el Vaticano, el papa León XIV ha roto con el estilo de su predecesor al trasladar su residencia al histórico apartamento pontificio del Palacio Apostólico, que ha sido reformado tras años de abandono. La corresponsal de COPE, Eva Fernández, detalló que las instalaciones estaban "absolutamente inhabitables" y cubiertas de moho.

El fin de semana también ha traído la despedida de figuras muy queridas. La emblemática actriz Gemma Cuervo ha fallecido en Madrid a los 91 años. Con una larguísima carrera en teatro, cine y televisión, se hizo especialmente popular para todas las generaciones con su papel de Vicenta Benito en series como "Aquí no hay quien viva" y "La que se avecina". Junto a su marido, el actor Fernando Guillén, fundó una compañía teatral que contribuyó a enriquecer la escena española.

También ha fallecido a los 96 años el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, un referente de la Escuela de Frankfurt. Defensor del diálogo y el consenso, su teoría de la acción comunicativa marcó el pensamiento contemporáneo. Pérez Otín recordó una anécdota que resume su filosofía, en la que Habermas advertía a un político: "No basta con hablar, hay que estar dispuestos a cambiar de opinión si la razón lo exige". El problema, concluía, "no es solo la falta de libertad de expresión, sino la falta de voluntad de escuchar y de razonar".