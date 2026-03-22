Mayte Martín rompe 25 años de silencio con su flamenco más libre: "¿Qué hay en esta música que hace llorar como un niño a un hombre como un armario empotrado?"

La cantaora Mayte Martín ha puesto fin a un silencio discográfico de 25 años en el terreno del flamenco con el lanzamiento de su nuevo trabajo, ‘In illo tempore’. Un esperado doble álbum que sale a la venta este 27 de marzo y que, como ha explicado la propia artista en el programa ‘Fin de Semana’ de la COPE con Cristina López Schlichting, es el resultado de un largo proceso de maduración creativa. El proyecto se divide en dos discos con personalidades bien diferenciadas: ‘Puro’, un regreso al cante más tradicional, y ‘Entreveráu’, donde se permite explorar las influencias de otras músicas que han marcado su trayectoria.

Alamy Stock Photo Mayte Martin durante un concierto en Madrid

Una raíz, no un yugo

Fiel a la máxima que ha defendido en alguna ocasión, “el flamenco es mi origen, no mi yugo”, Mayte Martín aclara que este disco no supone un regreso. “Para regresar a algún sitio te tienes que haber ido, y el flamenco forma parte de mi vida siempre”, ha afirmado.

La artista, nacida en Barcelona, ha destacado que su situación geográfica y su carácter abierto le han permitido vivir “acompañada del flamenco, pero no presa de él”. A lo largo de su carrera ha transitado por géneros como el bolero o el jazz, un eclecticismo que se refleja en la parte de ‘Entreveráu’, donde se cuelan esas influencias para dar forma a la “Mayte más ecléctica”.

Pese a esta apertura, el respeto por la tradición es una constante. En el disco se incluyen unos campanilleros que respetan el canon de La Niña de la Puebla. Sobre cómo decide cuándo intervenir en un cante heredado, Martín tiene claro que nunca se puede dejar del todo intacto. “De una manera maravillosamente inevitable, está tu filtro, que no es intencionado”, explica.

Para la cantaora, lo realmente valioso es no buscar dejar una marca de forma deliberada: “Tu huella, si se tiene que quedar, se queda, pero es algo que uno no puede perseguir, porque, entonces, es impostado”.

El llanto que forjó a una cantaora

El vínculo de Mayte Martín con el flamenco nació en la infancia, en su casa del barrio de Poble Sec en los años 60. Hija de padre malagueño y madre catalana, los discos que su padre trajo en la maleta al emigrar fueron su refugio. Sin embargo, un episodio marcó su destino para siempre: ver a su tío Pepe, “un armario ropero” que había sido guardia civil, llorar escuchando a La Niña de la Puebla.

Aquel impacto la llevó a tomar conciencia del poder de la música. “¿Qué hay en esta música que un hombre tan fuerte y tan grande está llorando como un niño?”, se preguntó entonces. Desde ese día, decidió que solo cantaría para emocionar.

Esa vocación temprana fue protegida por sus padres, que decidieron que no cobrase por cantar hasta ser mayor de edad. A los 22 años, su talento la llevó a ganar la prestigiosa Lámpara Minera, un hito que la consolidó en el exigente mundo del cante. Su proyección internacional también tuvo un impulso cuando Peter Gabriel incluyó su tema ‘Navega sola’ en un disco recopilatorio de World Music, un reconocimiento que la propia artista supo más tarde.

La honestidad como único camino

Sin embargo, el camino hacia el éxito no estuvo exento de crisis. Martín ha recordado el momento en que decidió romper con las inercias de la industria musical. “No me gusta cómo soy tratada, no me gusta que un director de una discográfica me reciba con los pies encima de la mesa o ser un número”, ha confesado. Esta profunda crisis la llevó a tomar una decisión radical: priorizar la honestidad y rodearse solo de un equipo que comulgase con su “filosofía vital y artística”. Desde entonces, financia sus propios discos, asumiendo las dificultades de ir por libre.

Esta postura crítica la hace ser pesimista sobre el futuro del sector. Considera que hoy el arte está al servicio de la industria y no al revés. Aun así, defiende la libertad del artista: “Yo creo que todo el mundo tiene la opción de no pasar por ahí”. En su opinión, si nadie aceptara esas condiciones, “la industria tendría que reformularse” y volver a ser una herramienta al servicio de la creación. A pesar de todo, se muestra convencida de que el impulso artístico genuino “no va a dejar de existir nunca”.

Mientras tanto, Mayte Martín se prepara para llevar ‘In illo tempore’ a los escenarios. La gira de presentación ya tiene fechas confirmadas en el Palau de la Música de Barcelona el próximo 7 de abril y en el Teatro Cervantes de Málaga el 19 de abril. El público de Madrid tendrá que esperar hasta principios del año que viene para disfrutar de su directo.