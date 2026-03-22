Wellness Watcher: el invento valenciano que convierte el inodoro en un vigilante de la salud digestiva

Todos somos conscientes de que el sistema digestivo dice mucho sobre nuestra salud, pero pocos entienden qué es un ritmo intestinal normal. Para resolver esta duda, una startup valenciana ha creado Wellness Watcher, un dispositivo que convierte el inodoro en un completo observatorio de la salud digestiva analizando los desechos.

Detrás de este innovador proyecto, presentado en el programa Fin de Semana de Cristina López Schlichting, se encuentran Pablo Gonzálvez García y Enrique Juan Aguilar. Son dos amigos ingenieros de Alcira (Valencia) que, tras trabajar en el extranjero, decidieron regresar para fundar su propia empresa tecnológica.

Un análisis automático desde el váter

El funcionamiento de Wellness Watcher es sencillo: es un pequeño aparato que se instala en el retrete y, cuando detecta su uso, activa una cámara. Esta toma imágenes de las heces y la orina, las envía a la nube y las analiza mediante inteligencia artificial para buscar indicadores clave de salud.

Según explica Pablo Gonzálvez, "la IA analiza señales biológicas, esos biomarcadores, que son la forma, el color, la regularidad. El sistema utiliza la escala de Bristol, comprueba si los desechos flotan e identifica objetos extraños, ofreciendo información valiosa al usuario a través de una aplicación móvil donde queda todo registrado".

Alertas tempranas para cuidar la salud

Esto que te está pasando no es normal, y deberías ir al médico"

Sus creadores insisten en que no es un aparato médico, ya que no diagnostica enfermedades, sino que funciona como un ‘wearable’, similar a un reloj inteligente. Cuando el sistema detecta algo inusual, como consistencia grasa, flotabilidad o, en casos más serios, “sangre o síntomas de inflamación”, lanza una alerta para que el usuario acuda al especialista. Como resume Gonzálvez, el objetivo es poder decir: “esto que te está pasando no es normal, y deberías ir al médico”.

El dispositivo está especialmente diseñado para residencias de mayores, donde una monitorización temprana puede detectar infecciones urinarias o deshidratación. Sin embargo, también está pensado para cualquier hogar con personas interesadas en conocer mejor su salud digestiva y detectar cambios que pasarían desapercibidos.

La privacidad como un pilar del diseño

Ante la lógica preocupación por la privacidad, sus creadores aseguran que el diseño es un pilar fundamental. Gonzálvez aclara que el dispositivo “está diseñado de una manera que solo puede apuntar al fondo del váter”. Además, si la cámara captara otra cosa, los modelos de IA incluyen un filtro que “cualquier imagen que no sea del fondo de un váter y que contenga heces u orina, se descarta directamente”.

Wellness Watcher se encuentra actualmente en fase de preventa y tendrá un precio que ronda los 200 euros, una cifra asequible para hogares y residencias. Este avance tecnológico responde a la creciente importancia de la microbiota y la salud intestinal, ofreciendo por primera vez una herramienta que responde con datos precisos.