22 MAR 2026 | Tiempo de Juego en la Historia
Esta semana el historiador José Luis Corral nos habla del origen de la 'leyenda negra' de España tras el Descubrimiento de América
Redacción Deportes
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Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
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