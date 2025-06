La nueva ley del tabaco genera debate en la Escuela de Vida: "¿Va a decirme una ministra lo que tengo que hacer con mi cuerpo?"

Esta semana una iniciativa del Ministerio de Sanidad ha levantado polémica entre los que fuman. Y es que el ministerio que dirige Mónica García ha adelantado algunas restricciones que irán incorporadas en la nueva ley antitabaco. Por ejemplo:

-No se podrá fumar en las terrazas de bares y restaurantes

-Prohibido fumar en vehículos de trabajo (furgonetas, camiones...)

-Tampoco en zonas al aire libre de discotecas o salas de fiesta

-Estará prohibido fumar en los espacios exteriores de los campus universitarios

-También estará prohibido el tabaco en las instalaciones deportivas y las marquesinas del transporte público

Estas restricciones se aplicarán tanto al cigarrillo clásico como a los vaper y los dispositivos de tabaco calentado. También puede haber luz verde para el empaquetado genérico de los cigarrillos

¡El debate está servido en la Escuela de Vida! Carmen Candela, ex fumadora y médico endocrino, reconocía que no entiende las medidas anunciadas por el gobierno: "Yo entiendo, con mi sentido común, que en un sitio cerrado no puedo fumar porque no puedo obligar a otro a tragarse mi humo pero en los espacios libres, en una playa, que no se pueda fumar me parece tal estupidez... ¿qué pretendes? Si realmente te importa invierte dinero en tratamientos para dejar de fumar, en terapias..." comenzaba la doctora que se quejaba de que la medicación para dejar de fumar es muy cara.

"¡Que a mi no me proteja nadie!" exclamaba la doctora: "¿Va a venir una ministra a decirme a mí lo que tengo que hacer con mi cuerpo?". Una idea que comparte, en parte, la madre de Cristina que ve estas medidas un poco exageradas: "No es el problema más importante que tiene España... el tabaco al aire libre creo que no hay que restringirlo tanto".

Tampoco entiende la matriarca que, por ejemplo, un conductor de camión no pueda fumar en la cabina del vehículo: "¿A quién perjudica este señor? Es absurdo. Esos señores están sometidos a un estrés grandísimo. A ver si por no fumar van a pasar a drogas más gordas. Mira lo que pasó en EEUU con la ley seca..." recordaba.

La doctora Candela se preguntaba por el interés que hay tras estas decisiones: "¡Vamos a tener sentido común! Además, con todo lo que hay que modular en Sanidad. A esta gente lo que les encanta es prohibir. Fíjate que ya no fumo... ¡pero me parece un sinsentido!".

El psicólogo de cabecera de Fin de Semana, Pedro Martínez, planteaba de otra forma el asunto: "¿Por qué en vez de proteger no intentas convencer y dar ayudas? Ese es un espíritu de planteamiento razonable y tendría en cuenta a las dos partes. Si no se las tiene en cuenta va a haber conflicto".

