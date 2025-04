La neurocirujana Gloria Villalba convive a diario con la enfermedad: "Si mañana me muriese, ya me he despedido de la gente que me importa. Estoy en paz"

La neurocirugía es una de las disciplinas médicas más complejas y exigentes. Es un acto de equilibrio constante entre el conocimiento técnico y la intuición quirúrgica, entre la precisión absoluta y la incertidumbre del cerebro humano.

En los últimos años, los avances en neuromodulación cerebral han abierto una nueva era en el tratamiento del dolor crónico y de las enfermedades neurológicas. Algo en lo que es pionera la doctora Gloria Villalba, coordinadora del servicio de neurocirugía del Hospital del Mar de Barcelona y autora del libro "Al otro lado del bisturí", una publicación que muestra el lado más humano de su trabajo.

Un libro que, según ha explicado, cumple varias funciones. Por un lado "es un homenaje a las familias, a los pacientes que sufren tanto y que también han depositado su confianza en mí. También explica enfermedades que la gente o no conoce o conoce muy mal y tratamientos desconocidos que se pueden aplicar en España".

Europa Press Hospital

la belleza de la crueldad

La doctora Villalba ve posible encontrar la belleza en un mundo de enfermedad y muerte. "Me quedo muy satisfecha cuando damos una mala noticia a un paciente, un pronóstico de meses y sigue viniendo a hablar conmigo. Yo le hago un acompañamiento, que aunque no sea con cirugía, lo es con humanidad. Esta es la belleza de la crueldad. Se queda satisfecho y me llega a decir que está en paz. Y en parte me siento que he colaborado a que la consiga". Por eso, añade "cuando las cosas van mal, que alguien encuentre la paz dentro de la dureza y que tú formes parte de ello, me parece bellísimo".

"podría morir mañana en paz y tranquila"

También reconoce que puede ser bello aparecer en una esquela. Recuerda la doctora que en el entierro de un paciente vio en la esquela que su nombre aparecía en los agradecimientos, "a mi familia, a mi doctora y amiga". "Después de esto, yo no sé qué más puedo pedir. Es el lado bello de las cosas duras".

Para la doctora, su profesión le ha hecho ser mejor persona. "Me ha dado unos valores que yo no tenía hace tiempo, me ha hecho dar importancia a lo que realmente la ha de tener y también me ha ayudado a estar en paz conmigo misma".

Hasta tal punto que si "mañana me muriese, ya he hecho lo que tenía que decir y he hablado y me he despedido de la gente que realmente me importa. Es decir, estoy en paz".

"Cuando vemos fallecer a algún paciente que lleva mucho tiempo de enfermedad y donde la familia y él han tenido tiempo de decirse lo que tenían que decirse, esa familia hace un duelo tranquilo". Sin embargo, cuando "atendemos a un paciente que ha tenido un accidente de moto, llamamos a la familia y les decimos que no va a sobrevivir, al no haberse despedido, ese duelo no se acabará nunca".

Por eso reconoce la importancia de tener "esas horas o esos días para poderte despedirte. A más pronto lo hagas mejor. En mi caso, hace muchos años que tengo esto resuelto, podría morir mañana en paz y tranquila".

Médico

"no estamos preparados para la muerte"

En su opinión "no estamos preparados para la muerte". "Cada día que pasamos es un día extra porque hay tanta probabilidad de que nos pase alguna cosa... Yo lo veo al revés. Cada día que pasa, es un regalo. Lo tengo tan asumido, que si mañana me dicen que alguien que conozco y que quiero mucho ha fallecido, obviamente que lo sentiré en el alma, pero tengo ya el duelo hecho, porque la vida es así y lo que hemos de hacer es aprovechar y ser mejores personas el tiempo que estemos aquí".

neuromodulación cerebral

La doctora Gloria Villalba ha sido pionera en España en cirugías de neuromodulación cerebral, "una técnica en la que se aplica un estímulo -normalmente eléctrico, aunque también puede ser magnético o químico-, sobre el sistema nervioso, ya sea el cerebro, la médula espinal o un nervio periférico. Este estímulo crea una variación en este circuito que funcionaba mal. Y esto se puede hacer con cirugía o sin cirugía".

Se trata de algo que "está abriendo posibilidades de tratamiento a enfermedades que hasta ahora estaban huérfanas de tratamiento, como algunas patologías mentales, enfermedades psiquiátricas, incluso en el dolor".