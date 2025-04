El niño que veía llegar cayucos a las costas de Fuerteventura y que hoy, con 30 años, es un titán del salvamento marítimo

Eduardo Blasco aprendió antes a nadar que a caminar. Aunque es vasco de nacimiento, fue en Canarias donde su vínculo con las aguas se forjó. Y, aunque su nombre empezó a sonar en los podios europeos y mundiales acuáticos, su visión fue más allá de focos y vitrinas.

Decidió invertir su habilidad en el agua para ayudar a los que más lo necesitan en este medio: decidió embarcarse con Open Arms para salvar a todos los que pudiera en el Mediterráneo. Recientemente ha vuelto de Australia con un oro en Salvamento y poco después decidió unirse a la ONG Sáhara Fuerte para llevar 500 kilos de medicamentos a niños: "Fue una experiencia tremenda, no tenía ninguna experiencia en el Sáhara. Me encontré una historia más cruda que la que yo creía saber. Me alegro de haber ido a otra parte del mundo, a otro conflicto que, para los medios no es un conflicto de primera".

Este vasco, de 30 años, no pierde el tiempo. Acudió sin pensarlo a Valencia a ayudar a los afectados por la DANA que azotó la región el pasado 29 de octubre. Acababa de regresar del Sahara. Se quedó colaborando durante más de un mes, para él "una obligación. No puede ser que me vaya a miles de kilómetros a intentar echar una mano en situaciones injustas, intentar en la medida de lo posible asistir a los que se juegan la vida y que tan cerca, en un lugar donde tengo amigos y que tengo tanto aprecio... no podía no ir".

Todos estos viajes, estas misiones humanitarias en las que se vuelca Edu, pasan cierta factura emocional. En estos años ha salvado más de 700 vidas en el mar: "Yo no sé si lo logro gestionar, hago lo que puedo. Me pongo en manos de los psicólogos e intento hacerles caso. Trato de asimilar las herramientas que me aportan y con eso, más o menos, gestionar las situaciones".

Edu Blasco

Ya desde pequeño, Edu era muy preguntón. Entre otras cosas, se preguntaba por la desgracia de la inmigración, del dolor por el que pasan las personas que dejan todo atrás para buscar un futuro mejor... aunque ello suponga perder las vida a bordo de un cayuco en alta mar.

Elvira es la madre de Edu y también se ha colado unos minutos en la conversación radiofónica con Fin de Semana, recordando al pequeño que se cuestionaba la vida al ver los cayucos llegar a las costas de Fuerteventura: "Siempre ha sido muy fan de los superhéroes. Y me decía... ¿por qué no va nadie a ayudar? ¡Yo llego enseguida! Me preguntaba que por qué les pasaba eso, que si se iban a caer al agua... era tremendo porque le tenías que explicar la suerte que tenemos los que hemos nacido en el 'primer mundo'. Explicar a un niño la injusticia".

