"Todos los niños y niñas cargan sus mochilas con lo que hemos creado los adultos y la sociedad"

Esta semana hemos conocido una sentencia judicial que ha llamado la atención de muchos: el juzgado de menores número 1 de Murcia ha condenado a dos años de internamiento en régimen cerrado a un menor acusado de matar a su padre para defender a su madre, que estaba siendo agredida.

SUCESOS Detenido en Totana un adolescente de 14 años por matar a su padre

Pero el fiscal planteó otra posibilidad: libertad vigilada para el menor, siempre que cumpla con doce pautas: ir a clase, practicar deporte, no salir de noche, asistir a tratamiento psicológico y no relacionarse con personas conflictivas.

Reyes Martel es jueza titular del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha participado en la Escuela de Vida de este domingo: "Las condenas de todos los menores, sea cual sea el delito, es reordenar sus vidas a lo que debe ser la vida de cualquier joven: formarse integralmente como persona..." comenzaba la magistrada.

: "Es cierto que tú la haces, tú la pagas. Nuestro sistema de justicia juvenil se basa en que el menor va camino de ser mayor de edad y debe aprender a asumir las consecuencias de sus actos y, por otra parte, reeducar: ver qué circunstancias ha ido cargando en esa mochila para que le haya llevado a cometer cualquier hecho delictivo".

Explicaba Martel que hay delitos que, por su gravedad, implican el internamiento cerrado del menor durante un tiempo mínimo: "Y dentro de eso, lo que pesa son las circunstancias personales, familiares, sociales del menor. Por ejemplo, si es víctima de violencia de género, si ha sido abandonado, si consume sustancias o tiene problemas de salud mental... todo esto es valorado por un equipo técnico que acompaña al menor y recaba datos (...) y luego va acompañando al menor durante la instrucción, juicio, ejecución de condena...".

En opinión de la jueza canaria, la sociedad no está preparada para aceptar la reinserción de un menor que ha cometido un delito: "Me parece que no nos miramos el ombligo (...) Todos los niños y niñas cargan sus mochilas con lo que hemos creado los adultos y la sociedad. Y es lo que tenemos que cambiar".

La ira y la agresión hacia uno mismo y los demás, señales de alerta de que algo pasa

Pedro Martínez, el psicólogo de cabecera de Fin de Semana, explicaba qué alertas envía un chaval al borde del colapso emocional o conductual: "Suelen ser muy evidentes. A lo largo de la vida vemos que los hijos tienen carácter, rutinas, una forma de interactuar... cuando algo colapsa todo se empieza a alterar. Empiezan a emitir señales que van dirigidas a la agresión, hacia él mismo o a los demás. En el momento en que esa emoción de la ira empieza a desproporcionarse, es un indicador serio de que algo pasa en esa cabeza".

