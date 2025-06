¿Cómo me va a afectar la presencia de anuncios en Whatsapp?

Esta semana hemos conocido que la red de mensajería más popular del mundo, Whatsapp, va a dejar de estar libre de anuncios. META, la empresa que alberga la plataforma de comunicación, ha anunciado que quiere comenzar a monetizar la aplicación. Pedro Anquela, profesor de Inteligencia Artificial en la UFV y en la Complutense, recordaba que Whatsapp ha sido siempre la excepción a la regla.

"No tenía anuncios, no tenía algoritmo que nos recomendaba cosas que comprar, una interfaz limpia solo centrada en mensajes... conservaba el espíritu que le dieron sus fundadores en el año 2009 (...) Whatsapp es, principalmente, una fuente de datos para Zuckerberg que luego puede usar en otras aplicaciones como Instagram y hacernos sus recomendaciones. Whatsapp es un coste altísimo y no monetiza nada".

Por ahora, explicaba el experto, los anuncios estarán limitados a los famosos 'Estados' de Whatsapp: "Por ahora, los chats privados se salvan de la publicidad. Por ahora" remarcaba el experto. Aunque desconocemos las intenciones de Zuckerberg, "recordemos que nosotros somos el producto de Facebook. Ellos monetizan Facebook vendiendo a sus clientes publicidad dirigida a nosotros. Y los datos que utilizan para saber cómo nos comportamos los sacan de Whatsapp. Por eso no quieren perder ni un solo cliente".

La introducción de la publicidad de Whatsapp será muy gradual, insiste el colaborador de Fin de Semana, y esta será absolutamente personalizada: "Utilizan los algoritmos de Inteligencia Artificial más avanzados. Estudian todo lo que haces en Whatsapp e Instagram: el tiempo que estamos en un reel, cómo de veloz bajas el scroll, los mensajes que mandas... todo es estudiado para ofrecerte el mejor anuncio".

Whatsapp cuenta hoy en día con 2 mil millones de usuarios en todo el mundo y META recoge datos de todos ellos para generar un perfil de comportamiento humano, "el más preciso junto con Tiktok. Esto es inevitable. La única manera de evitarlo es desinstalarlo. Han generado una necesidad... y ahora tendremos que pagar el precio".