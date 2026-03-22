Un oyente cubano de Tiempo de Juego desvela la cruda realidad de la isla por los apagones masivos: "Uno camina por las calles y hay un nivel de tristeza, un nivel de desolación, tremendo"

Arian Alejandro, un oyente del programa 'Tiempo de Juego' desde La Habana, ha ofrecido un sobrecogedor testimonio sobre la crítica situación que atraviesa Cuba. Su relato describe un día a día marcado por la escasez generalizada y los constantes cortes de luz que sumen a la población en una creciente desolación.

Apagones y escasez energética

La crisis energética es uno de los problemas más acuciantes. Según ha explicado Arian, los apagones en La Habana son diarios y duran "alrededor de 8, 10, 12 horas". La situación se ha agravado progresivamente en los últimos dos años y se ha vuelto aún más crítica fuera de la capital.

Además de los cortes programados, la isla sufre "apagones masivos" que pueden prolongarse durante más de 30 horas. De hecho, ha contado que tras el último apagón general, solo "el 8 por 100 de La Habana tiene corriente eléctrica ahora mismo".

Escasez de alimentos y agua

La escasez no es solo energética, sino también alimentaria. Arian ha señalado que, aunque "existen los productos", sus precios son inaccesibles para gran parte de la población, especialmente para "personas jubiladas" o personas que aquí en Cuba le llaman "vulnerables".

Preguntado sobre si hay gente pasando hambre, su respuesta ha sido contundente: "Negarlo no sería lógico". A esta situación se suman las dificultades en el suministro de agua, por la falta de bombeo eléctrico, y los problemas para acceder al gas para cocinar.

Un futuro incierto

El estado de ánimo en las calles es de "resignación por momentos" y "protestas por otros". Arian ha lamentado cómo el carácter alegre del pueblo cubano se ha desvanecido: "Yo siento que el cubano se ha apagado, uno camina por las calles y hay un nivel de tristeza, un nivel de desolación tremendo".

La única esperanza para muchos reside en "conversaciones con Estados Unidos" que puedan desbloquear la situación. Según ha explicado, la crisis se debe a que "hace más de 3 meses que por el bloqueo energético no llega ningún barco con petróleo a Cuba".

Esta crisis paraliza la vida cotidiana y deteriora los servicios públicos. Arian, que trabaja como comentarista deportivo, ha contado que a veces sienten que trabajan "para prácticamente nadie" durante los apagones generales. Las escuelas, por ejemplo, "funcionan a medias" porque ni los alumnos ni los profesores pueden descansar adecuadamente.