Marian Rojas: “Conócete mejor: pregúntate en tercera persona y escribe en papel las respuestas”

¿Realmente sabes cómo eres? ¿Eres capaz de verte desde fuera y luego volver a ti mismo y coincidir con lo que has visto? Es el autoconocimiento y no es nada desdeñable, de hecho de ello habla Marian Rojas este sábado en Fin de Semana con Cristina: “Cuando una persona mira su vida, muchos dicen ‘tengo miedo a esto o un trauma’, y hay que superarlos. Para ello vamos a empezar un camino, lo primero es conocerse”.

Y entonces llega el momento en que te das cuenta de que, realmente, no sabes cómo eres: “Muchas personas no tienen claro cómo son ellos mismos. Platón dedicó mucho tiempo a esto, y yo veo varias facetas: la imagen que yo doy, lo que los demás piensan de mí; lo que creo yo que soy, el autoconcepto; lo que yo voy soltando por redes sociales, uno se hace un perfil muy claro, de lo que enseña y quiere mostrar. Si entre esas cosas no hay una coherencia puedes romperte por una crisis”.

Vale, ya vamos viendo cómo somos, ¿siguiente paso? Marian explica que, “cuando te empiezas a conocer pasas a una segunda fase de por qué soy así. Ahí voy mucho, los cimientos de infancia, por qué mi cortisol se activa, etc.”, y llega la siguiente fase: “La aceptación: me equivoqué, o acerté. Hay que aceptarse y un perdón a los demás y a uno mismo”. Llega la que más cuesta: “Superación: todos tenemos miedos y tenemos que ser sinceros. A veces nos da vértigo pero hay que ser sincero con saber qué quitarías a tu forma de ser para ser mejor. Cuando uno tiene un cierto conocimiento siempre hay fallos y errores en los que hay que mejorar. Y la cosa es cómo empiezo a hacerlo. Una buena opción es que alguien que te quiera mucho que te defina, y a veces te sorprende porque ven en ti cosas que tú no ves porque no nos sabemos expresar bien o no somos transparentes”.

Una herramienta muy buena para ello, explica Marian, es “hablarnos en tercera persona”, es decir, vernos desde fuera y decirnos “esto Fulanito no lo podría hacer, o sí”, y entonces lo consigues y transformas el “creo que no” en “lo hago”.

El consejo final, que no puede faltar en Marian: “Recomiendo el diario: gente que en momentos de mucho sufrimiento escribía en un papel, y es sanador. NO TECLEAR, hay que hacerlo a mano porque no se activan los mismos circuitos neuronales. A mis pacientes les pregunto y escriben papel con boli, no por mail. Es esencial volver a escribir”.