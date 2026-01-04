"Vine a España porque en Venezuela a mi esposo lo hubiesen matado, lo secuestraron y a mí me cortaron una parte del cuello; soy venezolana, amo a mi Venezuela, pero también amo a mi España"

La detención de Nicolás Maduro ha desatado un torbellino de emociones entre la comunidad venezolana residente en España. 'Fin de Semana', con Cristina López Schlichting, ha abierto sus micrófonos este domingo para recoger los testimonios de una diáspora que vive la noticia entre la euforia y la esperanza, pero también con una enorme cautela.

Rolando Figueroa, opositor exiliado desde hace ocho años, resume un sentir generalizado: "Son sentimientos encontrados, donde finalmente todos los venezolanos vemos esa luz al final del túnel". A pesar de la "muchísima alegría", pide "calma y cordura" ante lo que prevé como "fases difíciles de una transición dura".

Relatos de una huida forzada

El caso de Lelis, quien lleva apenas dos años en España, es uno de los más dramáticos. Su huida fue una cuestión de supervivencia. "Si no estuviéramos aquí, a mi esposo lo hubiesen matado", relata. Explica que fue secuestrado por los colectivos chavistas y que ella misma sufrió un ataque: "me robaron y me cortaron una parte del cuello, y tuvimos que huir".

Agradecida por la acogida en España, Lelis define lo ocurrido no como una "invasión", sino como "una extracción" que esperaban desde hace tiempo. "Nosotros en Venezuela siempre estábamos con la esperanza de que nos ayudaran, porque el narcotráfico en Venezuela es muy grande y nosotros mismos no íbamos a poder", confiesa.

Según el testimonio de Lelis, que habla a diario con su familia, la población vive el momento "como cuando va a llegar la Nochevieja, estamos en cuenta regresiva". Asegura que, cuando los colectivos intentaron movilizar a la gente tras la detención de Maduro, "nadie salió, porque nadie los quiere". Su afirmación es rotunda: "El 98 por 100 de Venezuela no los quiere, los repudia". La esperanza es que la alegría finalmente se desborde en las calles del país.

Llamadas a la prudencia

Sin embargo, no todos comparten el optimismo. Rafael, que con ocho años viviendo en España, pide "guardar cautela" y desconfía de la figura designada para la transición. "Esa ambigüedad del presidente Trump [...] cuando habla de que una persona como Delcy Rodríguez, que nosotros la conocemos bien, y no es de fiar, sea la que va a conducir esa transición, no me inspira la confianza", advierte.

Por su parte, la periodista Carlet Morales alerta sobre la desinformación: "En las redes sociales están circulando [...] ataques que no son en Caracas". Su llamado es claro: "por favor, se informe a través de los medios oficiales".

EFE Alegría de cientos de ciudadanos venezolanos en Madrid tras el operativo militar de parte de EE.UU. para arrestar a Nicolás Maduro

El anhelo de volver a casa es una constante. César Alarcón, abogado que llegó a trabajar como repartidor en Madrid, personifica el espíritu de superación de la diáspora. Tras convalidar su título, hoy ejerce en España, pero su sueño es claro: "Regresar". Su percepción es que la mayoría comparte este sentimiento y que la migración venezolana "fue forzada". El deseo de reconstruir el país es el motor que impulsa a muchos, como él mismo afirma: "de cada 10, 8 venezolanos queremos regresar".

Junto a la esperanza del retorno, surge un poderoso llamado a la unidad. Micky, con 20 años en España, cree que "es el momento de darnos la oportunidad como venezolanos todos de empezar a olvidarse del odio" que ha separado a familias y amigos. En la misma línea, Edelmira, quien sufrió la expropiación de su vivienda, cierra con una petición fundamental tras más de 50 años en Barcelona: "Hay que tener más humanidad y más compañerismo, sobre todo, tenemos que ser en estos momentos más humanos".