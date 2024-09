Jaime Urrutia sobre su juventud con Gabinete Caligari: "éramos tímidos y con mala leche, no nos gustaba sonreír"

Jaime Urrutia es una de las voces más reconocibles de la historia de la música en español. El cantante y compositor madrileño fue uno de los grandes iconos de la movida madrileña junto a Gabinete Caligari, y en 'Fin de Semana' hemos querido invitarle para recordar toda su carrera con el objetivo de que sea el nuevo amigo del programa. Él encantado, por supuesto, y Cristina L. Schlichting más todavía. Y todo porque Gabinete Caligari fue uno de los grupos que más disfrutó durante su adolescencia, y tener a Jaime Urrutia delante es todo un placer.

El artista ha comenzado recordando sus comienzos como parte del grupo Ejecutivos Agresivos, para pasar más tarde a hablar de sobre algunas de sus mejores anécdotas con Gabinete Caligari: "dimos dos conciertos en directo, pero ninguno de ellos fue bien", ha asegurado. En el primero de ellos, Cristina le ha recordado que se presentó al público diciendo 'Hola, somos Gabinete Caligari y somos fascistas'. Una frase muy polémica y no es para menos. "Había bebido y el error fue decirlo en nombre de todo el grupo porque a mis compañeros no les hizo ninguna gracia", ha explicado recordando aquella controversia.

Sin embargo, una de las cosas que más ha sorprendido a todos es que el cantante madrileño ha reconocido que durante su juventud estudió hasta cuatro años de la carrera de filología árabe después de seguir un consejo de una de sus profesoras de instituto: "me dijo que era la lengua del futuro y le hice caso", ha dicho entre risas.

Eso sí, todos los españoles que hayan visto en algún momento a Gabinete Caligari sabrán cómo eran. Serios, cortados y con pintas de malotes... algo que Urrutia no ha tenido ningún problema en reconocer: "éramos tímidos y con un poco de mala leche, no nos gustaba sonreír". Y es que, entre los grupos de la movida había dos tendencias claramente diferenciadas, los que iban de buen rollito con todo el mundo y eran más majos... y los que no. En este caso, el madrileño y todos sus compañeros eran de los segundos.

Por último y antes de concluir, Cristina también ha querido hablar con Urrutia sobre su carrera en solitario y sus próximos conciertos, que tendrán lugar en las próximas semanas: el 28 de septiembre en Castellón, el 5 de octubre en Sevilla y el 12 de octubre en Murcia.

