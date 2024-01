Izaro o cómo saber decir 'basta' para volver a conectar con uno mismo y con el público: "Me pasé"

Hay voces que, cuando una las escucha por primera vez, provocan algo parecido a unas cosquillas. Un hormigueo que sube sube sube por el pecho y termina dibujando una sonrisilla en la boca del que está a la escucha.

Y, de golpe, durante unos segundos… todo está bien. Muchos sienten algo así cuando escuchan la voz de una joven vizcaína que empezó en esto de la música hace tan solo diez años pero que le han cundido bien.

Empezó la carrera de Física, continuó con Comunicación, viajó a California, aprendió a tocar la guitarra por su cuenta… y hoy tiene cinco álbumes de música a sus espaldas. El último de ellos, ‘cerodeenero’, acaba de ver la luz: "Estoy muy contenta. Estuve todo diciembre con ensayos generales y con una 'psicosis' del virus porque no podía coger ni un catarro. Ahora estoy disfrutando un montón de las visitas a medios, teatros, a estar con gente... Estoy súper contenta".

La artista vizcaína, que comparte nombre con una isla anclada frente a las costas de Vizcaya, tiene 30 años y explicaba en los micrófonos de Fin de Semana que desde su infancia, la música formó parte de su vida. Sus padres amenizaban los viajes en coche con el arte de cantantes como Pedro Ortega, con cuyas letras, reconoce la cantante, aprendió a escribir versos.

Su trayectoria profesional la llevó a la facultad de Física y de Comunicación. Ha escrito cuatro novelas y una de sus pasiones es la radio. Fue en 2016 cuando empezó a tocar en bares y su primer disco salió adelante gracias al 'crowdfunding'.

Izaro se considera una 'revolucionaria de la ternura': "Vivimos en tiempos convulsos. En Internet la gente reacciona mucho, piensa poco y empatiza menos. Todo es o blanco o negro. Realmente creo que querer entender requiere muchísima capacidad emocional, pensativa, comunicativa... Reivindico la ternura, reivindico intentar entendernos, querer hablar, cuidarnos... ¡Eso es hacer una revolución!".

Pero no todo ha sido sencillo en la carrera de esta vizcaína. En la celeridad de su despegue profesional y artístico, tuvo que pisar el freno durante un año: "Me pasé de rosca. Una se dedica a hacer canciones y a cantar pero luego tiene que tener una conectividad con un público que hace que estés mediatizada. Y me empezó a pasar factura. Lo que tú eres empieza a desvariar, se te escapa y deja de estar bajo tu control". Fue entonces cuando empezó a ir a terapia y reordenó sus prioridades: "Se estaba erigiendo una montaña delante de mí y dije:La tengo que subir. Tengo que conocerla. Llegar arriba, mirar desde arriba... y bajar conciliada. Y lo he conseguido. Estoy muy contenta de haberlo logrado".

