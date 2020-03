Esteban Pérez Almeida: "Lo de Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros es irresponsable, debía dar ejemplo"

En esta extraordinaria situación de cuarentena hablamos con Carmen Lomana, quien nos cuenta cómo lo está llevando ella y cómo es la vida de una influencer en estas circustancias. Carmen nos da sus consejos: “Aunque nos quedemos en casa tenemos que mantener una rutina diaria. Levantarnos a la misma hora, asearnos, mantener las horas de las comidas…"

Sobre sus hábitos de entretenimiento nos cuenta lo siguiente: “Estoy utilizando mucho las redes sociales para animar a los seguidores que tanto me escriben. Estoy haciendo tutoriales, por ejemplo, hoy he hecho un vídeo de cómo ponerse un turbante. Tengo pensado para los próximos días hablarles de protocolo, maquillaje, de cómo arreglar un armario. Por supuesto también si les gusta leer, les recomiendo mi libro que ya está disponible.”

Carmen Lomana también reconoce que no es una situación fácil: “Yo que soy muy inquieta y que tengo una actividad bestial, me está costando mucho. Además, estoy sola y no tengo nadie con quien hablar. Pero bueno, para esto me sirve hacer vídeo llamadas, que no es lo mismo pero al menos te ves las caras.”

En esta conversación ha intervenido el Director Médico del Grupo COPE, Esteban Pérez Almeida. Lomana le ha preguntado sobre la asistencia de Pablo Iglesias, en estado de cuarentena, al consejo de ministros. El Doctor le contestaba: “Es una irresponsabilidad por su parte, no debería haber asistido y él con más razón, que debería servir de ejemplo".

Además, el Doctor también ha constestado otras interesantes preguntas a nuestros oyentes. Una oyente nos preguntaba si su cáncer de mama la convertía en persona con factor de riesgo. El Doctor la respondía que sí: “Al tener menos defensas debes aumentar la precaución y no salir a la calle si es posible.”

Además de otras preguntas de oyentes, Carmen Lomana también le ha peguntado sobre la vitamina C y si el virus implicaba fiebre. Esta es la respuesta de Esteba Pérez Almeida: “La vitamina C es buena porque fortalece el sistema inmunológico. En cuanto a la fiebre, esta solo se manifiesta en el 40v% de las personas en el momento del diagnóstico. Sí es cierto que luego aparece en todos los casos cuando están más avanzados".