Duquesa de Cardona: "La gente en España ya no sabe lo que es un título porque ya no se estudia"

El Ducado de Cardona es uno de los títulos más antiguos de España, con orígenes que se remontan al año 791. “En esa época, Carlos Magno conquistó esta parte de Cataluña y entregó el control de Cardona a su cuñado, Foldan Llú, porque la zona tenía una montaña de sal”, explica Casilda Cardona.

La sal, entonces considerada un tesoro, era un recurso tan estratégico como codiciado. “Valía más que el petróleo de hoy; quien controlaba la sal, controlaba la riqueza”, explica la duquesa. Gracias a este oro blanco, la familia de Cardona acumuló un poder extraordinario: tuvo ejército propio, administró justicia y llegó incluso a acuñar su propia moneda, el cardonino.

Cardona: un municipio mágico

La ciudad conserva su esencia medieval, con su castillo, la Colegiata de San Miguel y la famosa Montaña de Sal. “El centro histórico es un cuento, con toros, gigantes y símbolos de la familia como el águila de Cardona”, describe Casilda. Además, el Parador de Cardona ofrece una experiencia única: dormir en un castillo milenario con leyendas de fantasmas.

Sobre la leyenda más famosa, Casilda cuenta: “Dicen que en la Torre de la Miñona quedó atrapado el espíritu de Adalés, la hija de un vizconde que se enamoró de un musulmán y murió allí, encerrada por su propio padre”.

Privilegios únicos: los “reyes sin corona”

Cardona fue considerado un ducado excepcional: sus titulares podían actuar con autoridad casi real. “Tenían ceremonia de proclamación como si fueran reyes, podían impartir justicia sin contar con el rey y hasta tenían su propio verdugo”, comenta la duquesa.

Casilda explica también los “títulos inmemoriales”, entre los 25 primeros de España, que otorgaban privilegios como cimera y asiento en la Catedral junto a la realeza. “El nuestro es un cisne con la inscripción ‘se puede soñar’, que es muy bonito”, señala.

Tradición y modernidad

A pesar de la historia y la nobleza, Casilda vive su título con naturalidad: “Me he unido voluntariamente a Cardona porque quiero que se conozca. Es uno de los sitios más mágicos de España y merece ser visitado”.

El ducado también mantiene vínculos históricos con otras casas nobles, como la de Medinaceli, lo que consolidó su relevancia en Europa durante siglos. “Casarse con la casa de Medinaceli hizo que Cardona permaneciera oculta durante 300 años, pero su legado sigue vivo”, apunta la duquesa.

Cardona, un tesoro por descubrir

Entre castillos, minas de sal, catedrales y leyendas, Cardona es una joya histórica que muchos desconocen. Casilda Cardona invita a todos a descubrirlo: “Dormir en el Parador, recorrer el centro histórico y conocer la historia es una experiencia única. Quiero que el resto de España sepa lo que tenemos aquí”.