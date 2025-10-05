COPE
¿Estamos ante el fin de las cookies? Aceptar o no aceptar... es la cuestión

Pedro Anquela, director de Ingeniería en SomosierraTech y profesor de Inteligencia Artificial en la Universidad Francisco de Vitoria, explica el proyecto de la Comisión Europea

Pedro Anquela

 ¿Aceptar... o no aceptar las cookies? Esa es la cuestión. Para los miles de millones de usuarios que buceamos por Internet, navegar por cualquier página está empezando a convertirse en una pesadilla. Empezando porque muchas veces no sabemos en qué se traduce la decisión de aceptar o rechazar estas cookies. Pues bien. La Comisión Europea quiere meter mano a la ley que se aprobó hace quince años que regula estas notificaciones. Pedro Anquela es  director de Ingeniería en SomosierraTech y profesor de Inteligencia Artificial en la Universidad Francisco de Vitoria

