Carmen Lomana toma partido en el enfrentamiento entre María Pombo e Inés Hernand: "Tiene toda la razón"

En pleno siglo XXI, las redes sociales son una parte fundamental de nuestra vida cotidiana. Han transformado la manera en que las que nos comunicamos, la forma de consumir información y el modo de participar en debates públicos.

Sin embargo, esta misma capacidad de conectar a millones de usuarios también ha dado lugar a una creciente oleada de polémicas, que van desde enfrentamientos ideológicos y escándalos virales hasta la difusión de noticias falsas y discursos de odio.

Plataformas como Twitter, Facebook, Instagram o TikTok son escenarios donde las polémicas crecen exponencialmente en segundos y todo se maximiza.

El choque entre maría pombo e inés hernand

En este caso, ponemos el foco en lo ocurrido en los últimos días entre la influencer María Pombo y la presentadora Inés Hernand. El tema se ha colado en 'Fin de Semana', en la sección en la que Carmen Lomana comenta los temas del corazón más sonados de los últimos días.

En primer lugar, Cristina López Schlichting junto a sus colaboradores, ha dado contexto a la situación que ha propiciado que ambas se hayan enzarzado.

Todo empezó cuando la presentadora del programa de TVE, 'La familia de la tele' comentó un vídeo en el que parodiaban a María Pombo y a su marido, Pablo Castellano, y en el que la calificaban de facha.

Tras esto, Hernand fue a presentar unos premios en los que una de las premiadas era la pequeña de las Pombo, y esta le negó el saludo. La presentadora dice que ella cree que María no le saluda porque es una persona que piensa muy diferente a ella en muchas cosas.

A lo que la influencer ha contestado a través de redes diciendo: "No puede ser que la gente tenga la valentía de mofarse de una persona simplemente por pensar diferente y que luego pretendan que se les dé la mano en público para las fotos".

La postura de carmen lomana

Tras conocer los pormenores de la situación, Carmen Lomana no ha podido evitar dar su opinión abiertamente. "María tiene toda la razón", ha comenzado asegurando. Y ha añadido que ella "no entiende" que "alguien no respete las ideas de otro".

"María es una persona muy educada y comprendo que si ha hecho eso es porque lo sentía y porque se sentía muy dolida por los comentarios", ha sentenciado.