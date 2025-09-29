La reflexión que hace Gonzalo Miró de la contundente goleada del Atlético al Real Madrid: "Se me antoja muy complicado"

El Atlético de Madrid goleó contundentemente al Real Madrid en el derbi madrileño (5-2). Un triunfo que sirve a los jugadores rojiblancos para quitarse de encima el peso del mal inicio de temporada en la Liga, donde tan solo habían conseguido una victoria en seis partidos.

EFE Los jugadores del Atlético celebran el quinto gol contra el Real Madrid

Pero, sin lugar a dudas, quien se quitó toda la presión de encima fue Diego Pablo Simeone que estaba siendo señalado por todos los focos.

LA EMOCIÓN DE SIMEONE EN RUEDA DE PRENSA

El técnico argentino, con el quinto gol de sus jugadores, rompió a llorar de alegría. La celebración del entrenador del Atlético fue muy diferente al resto. Normalmente, Simeone enloquece con cada tanto de su equipo, pero esta vez se llevó las manos a la cara y escondió las lágrimas que brotaban de sus ojos.

Una emoción que también se reflejó en las declaraciones que realizó Koke a la conclusión del partido y en las que se acordaba de su entrenador. "Todos los jugadores tenemos mucha responsabilidad de lo que pasa, pero el foco siempre está en el entrenador", explicaba el capitán del Atlético en DAZN.

Cordon Press Simeone, tras golear al Real Madrid

Y al ser preguntado por las lágrimas de Simeone dijo: "Él lleva muchos años con esa intensidad, esas ganas y esa ilusión y ha expresado así su felicidad. Me encanta ver así a mi entrenador. Me parece espectacular".

LA REFLEXIÓN QUE HACE GONZALO MIRÓ DEL DERBI MADRILEÑO

Gonzalo Miró quiso analizar durante 'el Tertulión de los domingos' el gran partido que jugó el Atlético de Madrid frente al Real Madrid.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Simeone celebra con Pablo Barios y Nahuel Molina la victoria contra el Real Madrid.

"Yo creo que cuando un equipo es tan superior al otro, porque el Atlético fue superior en todos los aspectos del juego menos en la efectivad, la reflexión que yo hago es que el Madrid me parece un equipo al que hay que medir contra equipos grandes", empezó explicando el comentarista. Y agregaba seguidamente: "Y no hay que elevar a los cielos al Madrid cuando juega contra Levante u Oviedo".

Gonzalo quiso continuar su reflexión y también dio su opinión desde la perspectiva rojiblanca. "Y del Atlético hago un poco la reflexión contraria. Es decir, que viendo el partido de ayer se me antoja muy difícil defender que este sea un equipo que no puede competir por el título. Se me antoja muy, muy complicado".

