¿Cómo cambiará la gestión económica del Vaticano con el sucesor de Francisco? "Nos jugamos la sostenibilidad de la iglesia y de su misión"

Para dar respuesta a estas y muchas otras preguntas, en 'Fin de Semana' hemos hablado con Concha Osácar y Eva Castillo, dos mujeres que saben mucho de finanzas en la Santa Sede.

Ambas forman parte del Consejo de Economía del Vaticano, que fue creado cuando se separaron dos ministerios que antes eran uno en el Vaticano, la Secretaría de Estado y la Secretaría para la Economía.

En el año 2014 el Papa Francisco decide que tiene que haber un ministerio específico de economía y crea también este Consejo de Economía para que lo asesore directamente a él. Un organismo formado por 15 personas, ocho cardenales y siete laicos, de los cuales seis son mujeres, debido al especial hincapié de Francisco en este detalle.

Concha y Eva llevan 25 años en el ámbito de la gestión empresarial, una de ellas en el sector patrimonial y mobiliario y la otra en el sector financiero, y desde hace años, viajan al Vaticano, al menos, cinco veces al año.

La creación de este Consejo supuso un cambio importante para el resto de ministerios, denominados dicasterios en el Vaticano, y es que se veían obligados a presentar cuentas y detalles económicos a dicho organismo.

"Yo creo que eso fue lo que más les sorprendió a ellos, pero a nosotros nos habían pedido transparencia en las cuentas, las donaciones, los ingresos, a los gastos y todo eso crea al principio un poco de sorpresa, pero ya estamos en el quinto año y te puedo decir que todo el mundo se ha acostumbrado", explica Eva.

La trabajadora del Vaticano se refiere al quinto año debido a que el Consejo cambia de integrantes cada lustro. De hecho, el futuro de ambas está en el aire, a la espera de las decisiones del nuevo Papa en cuanto a la renovación de los integrantes del organismo

El dinero del vaticano

El Papa Francisco ha sido un referente también en materia de gestión. Y así lo manifestó hablando de déficit cero y de reducir el consumo y los gastos.

Sin embargo, a veces oímos hablar de que el Vaticano es inmensamente rico y otras aseguran está quebrado: " Como el Vaticano tiene edificios de gran tamaño, la gente a pensar que vale mucho dinero y que hay mucha riqueza detrás, yo creo que ni lo uno ni lo otro".

Concha añade que "cuando se dice que está quebrado, a lo que se refieren es que en el funcionamiento normal hay más gastos que ingresos y luego está el patrimonio. Es en este funcionamiento normal donde hay que equilibrar, hay que gastar lo que puedes gastar y nunca más de lo que puedes ingresar y ahí estamos trabajando.

Por su parte, Eva añade la explicación del pontífice: "Francisco hablaba de tener déficit cero, de orden, de consumir y de gastar menos y todas esas cosas al principio chocan.

Hay situaciones como en este en la santa sede hay muchos ministerios que no tienen ingresos sólo tienen gastos otros tienen muchos ingresos y mucho patrimonio, hay que hacer lo que nosotros llamamos la visión de helicóptero, mirar todo para saber dónde hay que asignar los recursos para que todo funcione mejor

El futuro del Consejo de economía con un nuevo papa

Por último, ambas se han referido al futuro, poniendo el foco en el sucesor de Francisco y en cómo afectará al Consejo de Economía del Vaticano.

"Yo creo que es un no y vuelta atrás. Esto lo que va a tener es una continuidad de lo ya iniciado y además hablando con algunos cardenales que nos hemos encontrado hablan de esa continuidad. Me da una sensación de que es un tema que no se va a olvidar y que va a continuar", asegura Eva.

Una idea con la que coincide Concha: "Estoy absolutamente convencida porque nos jugamos la sostenibilidad del futuro de la iglesia y de su misión, es absolutamente necesario y fundamental ordenar, con lo cual no me cabe ni la menor duda".