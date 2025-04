Minerva, el transexual al que Francisco recibió: "¡Nos sentamos delante de él! El Papa quiso que estuviéramos ahí porque formamos parte de la Iglesia"

Cuando Minerva descubrió siendo un chaval que era homosexual, su entorno lo dejó de lado. Había nacido en Perú y tenía 20 años. Comenzó a ejercer la prostitución en su país de origen y más tarde en Argentina donde le dicen que si quiere ganar más dinero puede operarse. La intervención de implantes mamarios tuvo lugar en Italia, país donde hoy reside a sus 50 años.

"Me dijeron que si quería ganar más debía transformarme. Para poder trabajar en la calle tuve que optar por transformar mi cuerpo. Me inyectaron silicona en Argentina y en Italia me hice la intervención de prótesis mamarias" explicaba en Fin de Semana de COPE.

La llegada de la pandemia en 2020 complicó mucho la situación de las personas que trabajaban en la calle. Hasta que el párroco don Andrea cambió su vida: "Nos dio la mano. Que le dijéramos si alguien necesitaba ayuda. Comenzamos a correr la voz entre nosotras, un grupo casi de 50 trans. Casi todas somos trabajadoras sexuales y en ese momento trabajábamos en la calle".

Este sacerdote les proporcionó víveres y se encargó, por mediación del Papa Francisco, de que todas recibieran las vacunas. Un día, don Andrea les dio la noticia de que el sumo Pontífice iba a recibirlas en audiencia: "Cuando me dice que me prepare que iba a conocer al Papa en persona, porque queríamos agradecerle, me quedé muda. Se me cortó la voz. Fue impresionante. ¿Cómo una persona pecadora va a ir a ver a su santidad? Sentí que la tierra me tragaba. Fue una emoción tan grande..." relataba emocionada.

Por si fuera poco, cuando llegó el miércoles señalado para ser recibidas en audiencia, "pensé que íbamos a sentarnos donde está el público y no fue así... ¡nos sentamos casi delante de él! Donde estaban las celebridades estábamos nosotras... ¿Cómo es que nosotras vamos a estar aquí y no ahí abajo? Nos dijeron que el Papa había querido que estuviéramos ahí porque somos parte de la Iglesia".

Minerva recuerda perfectamente las palabras que le dirigió el Papa Francisco en aquella ocasión: "Reza por mí que yo voy a rezar siempre por ti. Y ten en cuenta que siempre eres hijo de Dios. Son palabras que, cada vez que lo recuerdo, me da nostalgia en el corazón".

