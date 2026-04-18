Ayuso estalla contra la trama Koldo: "A mí me llama cariño un asesor y le arranco la cabeza"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado con contundencia a las últimas revelaciones del caso Koldo. Durante la intervención del periodista Antonio Jiménez en el programa 'Fin de Semana' de Cristina López Schlichting, se han analizado las implicaciones de la trama de corrupción que salpica a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a raíz de su relación con Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos. Ayuso ha sido tajante al afirmar: "a mí me llama cariño un asesor de la comunidad de Madrid, y le arranco la cabeza".

Las palabras de Ayuso denuncian el "grado de complicidad" que, según Antonio Jiménez, existía entre Armengol y Koldo García. Esta cercanía, que la presidenta del Congreso negó por escrito ante el Tribunal Supremo, se ve reflejada en los 65 mensajes de "complicidad, confianza y afecto" que intercambiaron. Jiménez sostiene que esta relación demuestra que Armengol "mintió" en su declaración judicial.

Una trama en el seno del Gobierno

El periodista Antonio Jiménez ha descrito a Koldo García no solo como un asesor, sino como la "mano derecha" y "hombre de máxima confianza" del entonces ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos. Según Jiménez, Koldo "tenía licencia para llamar a cualquier ministerio o comunidad gobernada por el PSOE", y tanto ministros como presidentes autonómicos "se ponían a sus órdenes". La trama corrupta, presuntamente liderada por Koldo y Aldama, penetró en ministerios y comunidades socialistas para lucrarse con la venta de material sanitario durante la pandemia.

La trama cobró del gobierno balear de Armengol casi 4 millones de euros por mascarillas que resultaron ser inservibles. A pesar de ello, el ejecutivo autonómico extendió un "certificado de idoneidad" a la empresa para que pudiera seguir contratando con la administración. Jiménez ha destacado que Armengol nunca reclamó la devolución de ese dinero público y ha sugerido que mentir ante el Supremo "tendrá consecuencias" para la tercera autoridad del país.

El 'postureo' internacional de Sánchez

Mientras la corrupción interna acapara la actualidad, Pedro Sánchez realiza una gira internacional. El presidente ha organizado una "minicumbre" en Barcelona con los presidentes de Brasil (Lula da Silva), Colombia (Gustavo Petro) y México. Según Jiménez, esta estrategia es una "declaración de intenciones" y un intento de vender su "imagen de dirigente internacional" para desviar la atención de los problemas internos, como la corrupción del PSOE o el juicio que se sigue contra su mujer.

Jiménez califica la política exterior de Sánchez de "postureo claro", señalando que se aísla de sus socios europeos al aliarse con "presidentes populistas de la extrema izquierda iberoamericana". En este sentido, ha destacado la indiferencia de Sánchez hacia María Corina Machado, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, que se encuentra en Madrid reuniéndose con el exilio venezolano mientras el presidente "la ignora".

En Venezuela existe dentro un gran temor del pueblo, y es que regrese Corina"

La cumbre de Barcelona, según el análisis de Jiménez, evidencia la "enorme incoherencia" de líderes que se autodenominan progresistas. Se ha recordado una declaración del presidente colombiano, Gustavo Petro, en la que afirmaba: "En Venezuela existe dentro un gran temor del pueblo, y es que regrese Corina". Jiménez critica que estos dirigentes callan ante las violaciones de derechos humanos en regímenes afines como Venezuela, Cuba o Irán.

Finalmente, Jiménez ha señalado que estos líderes "terriblemente populistas e iliberales" están "obsesionados con el control del poder judicial para acabar con la justicia independiente". Ha trazado un paralelismo con los "ataques permanentes a la justicia" por parte del Gobierno de Sánchez en España cuando las investigaciones afectan a sus "intereses políticos o a su familia", buscando que los jueces "sirvan a los intereses políticos" como, a su juicio, ya hace la Fiscalía General del Estado.