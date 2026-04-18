Dabiz Muñoz (46), chef: "En casa pongo luz roja desde hace dos o tres años, es algo muy de Cristina y me viene muy bien"

El chef Dabiz Muñoz ha desvelado uno de sus hábitos más personales y sorprendentes durante una intervención en 'El Partidazo de COPE'. Preguntado por Juanma Castaño sobre la inusual luz roja que iluminaba su estancia, Muñoz confesó que es una práctica habitual en su hogar desde hace tiempo, influenciado por su mujer, Cristina Pedroche. "Yo sí, yo desde hace dos o tres años. Es algo muy de Cristina, y que yo con el paso de los años, la verdad es que lo empezamos a hacer y me vino muy bien", explicó el cocinero.

Es algo muy de Cristina y me viene muy bien"

La revelación tuvo lugar en una edición especial del programa, donde Muñoz compartía una charla con el también chef Martín Berasategui en la previa de la final de la Copa del Rey. La conexión de Muñoz desde un ambiente con una distintiva tonalidad roja llevó a Castaño a preguntar con curiosidad: "¿Qué estás, en casa de Marcos Llorente?", en alusión a los conocidos hábitos de salud del futbolista.

Beneficios de la luz roja para el descanso

El uso de luz roja en casa durante el anochecer tiene como objetivo principal la protección de los ritmos circadianos. Esta práctica facilita un descanso profundo y reparador al evitar la supresión de melatonina (la hormona del sueño) que provocan las luces blancas o azules de las bombillas convencionales y las pantallas. A diferencia de estas, la luz roja indica al cerebro que es hora de prepararse para dormir.

Alamy Stock Photo Un dormitorio bañado de luz roja

Entre sus principales beneficios, esta iluminación ayuda a reducir los niveles de cortisol al final del día, calmando el sistema nervioso. También disminuye la fatiga visual acumulada y, en ciertas longitudes de onda, puede incluso potenciar la función de las mitocondrias, mejorando la energía celular y reduciendo la inflamación.

Cómo aplicar esta técnica en el hogar

Para obtener resultados efectivos, los expertos recomiendan cambiar la iluminación en zonas clave del hogar unas dos o tres horas antes de dormir. Es ideal para el dormitorio, sustituyendo bombillas por LED rojos o usando lámparas de sal, y en el baño, para no "despertar" al cerebro en rutinas nocturnas. Sin embargo, algunos expertos advierten que el rojo en un dormitorio puede generar ansiedad si no se usa adecuadamente.

Aunque es una práctica segura para la mayoría, un uso muy intensivo podría causar fatiga visual transitoria o cefaleas en personas sensibles. Además, muchos dispositivos móviles ya permiten configurar un filtro de luz roja en sus ajustes para proteger el ciclo de sueño. No obstante, los especialistas recuerdan que la oscuridad total sigue siendo la mejor opción para un sueño óptimo una vez en la cama.

Alamy Stock Photo Una joven en el interior de una habitación oscura utilizando un dispositivo de terapia de luz roja.

Por su parte, Martín Berasategui también compartió su momento profesional, explicando su apretada agenda mientras prepara un máster para el Barcelona Culinary Hub junto al Grupo Planeta. El chef bromeó sobre su carga de trabajo afirmando: "Estoy más apretado de agenda que los tornillos de un submarino".

Estoy más apretado de agenda que los tornillos de un submarino"

Berasategui explicó que su objetivo es crear cursos que dejen a los alumnos "boquiabiertos", lo que requiere "mucha disciplina y mucho trabajo". La conversación completa, donde los dos gigantes de la gastronomía hablaron de fútbol y fogones, se puede escuchar en el podcast de 'El Partidazo de COPE'.