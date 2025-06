Así se vive una ola de calor en 'la sartén de Andalucía': "Aquí, con 38 grados, vamos con rebequilla"

En el fin de semana que ha dado la bienvenida a la primera ola de calor del año, Fin de Semana recorre algunas de las zonas más afectadas por el calor. 'El Granado', en Huelva, ha batido este sábado el récord de la temperatura más alta jamás registrada en un mes de junio en nuestro país: más de 46 grados a la sombra a las 14.30h.

Maribel trabaja en una gasolinera de esta localidad onubense: "Buenos días... por decir algo" comenzaba esta vecina oriunda de 'El Granado' respondiendo a la llamada de Cristina: "Ya llevamos años que llevamos con temperaturas que se van de madre... cada año hay algún récord que tenemos por aquí de temperaturas... no es durante todo el verano, si no en día puntuales. Y nos ha tocado".

En esta localidad onubense, muy cercana a Portugal, las noches son complicadas: "Las noches... fatal. Como no tengas aire acondicionado o un pequeño ventilador... como buenamente podemos. Tenemos una piscina municipal aquí que ayuda durante el día... lo más duro es que no puedes salir a la calle durante el día. Te limitas a quedarte en casa".

En Catuera, Badajoz, rozando los 40 grados por la mañana

Un poco más al norte, en Badajoz, hay un municipio llamada Castuera en el que también se están sufriendo altas temperaturas: "Ahora mismo debemos estar a 38 grados" contaba a Fin de Semana Iván, profesor de la localidad, a eso de las once de la mañana: "Anoche fue horrible... o duermes con aire acondicionado o es imposible. Es raro quien no tiene uno puesto en casa".

Donde no hay aparatos de aire acondicionado es dentro de las aulas del centro donde imparte clase Iván, en una localidad cercana a Castuera: "De hecho, varios días no hemos venido por la alerta. A partir de las 13h, los niños se los llevaba el transporte escolar, los profes hemos aguantado un poco más y luego a casa". Y es que en el interior del centro, en momentos de ola de calor, se podían alcanzar casi 35 grados: "Como son clases donde les empieza a dar la solana desde la primera hora...".

Alamy Stock Photo Termómetro callejero

¿Cómo es un día en Castuera en plena hora de calor? "Como salgas a la hora de la siesta a algún sitio no hay ningún vivo en la calle. Desde las 13.30h hasta las 17.00h, son unas horas que quien sale dices... ¿está tonto? La gente readapta el horario: se empieza a trabajar muy temprano. A la gente le llama la atención que, a la noche, la gente no tiene prisa en irse a casa. Porque te echas una buena siesta".

En la Sartén de Andalucía: "Aquí, con 38 grados, vamos con rebequita"

Hay un lugar llamado popularmente 'la sartén de Andalucía'. Es Écija, en Sevilla. Allí vive Pedro, de 74 años... y que ha demostrado que el sentido del humor ayuda a combatir cualquier cosa: "Aunque parezca mentira, antiguamente, estábamos mejor preparados para el calor. Me he criado en una casa de muros de dos metros y medio y de techos alto... dormíamos en verano en el balcón, porque estaba muy fresquito. Es difícil que aquí, en Écija, no se sepa que para no tener calor desde las 10h u 11h de la mañana hay que bajar las persianas, cerrar el balcón y quedarse a oscuras en la casa. Después, una cosa que se ha perdido... ¡los botijos! Con un plato gordo debajo para que le salga el agua".

"Yo he llegado a conocer aquí hasta 48 grados" explicaba Pedro: "He visto caerse de los árboles pájaros asfixiados (...) He visto aquí a gente mayor que decías... ¿pero cómo no le pasa nada al sol? Ya no hay viejos como los de antes. Ahora un viejo sale a la calle y la ha palmado... antiguamente un viejo duraba más que un traje de pana. Era una cosa exagerada. Yo conocí a uno que iba con chaqueta en verano y hasta el último botón de la camisa abrochado. ¡Y murió de viejo!".

Para este domingo está previsto que se alcancen los 43 grados, igual que mañana: "Aquí, con 38 grados va la gente con rebequilla. Aquí, con esa temperatura, vamos con la rebequita puesta".

Así lo viven en Zaragoza: "A las siete de la mañana ya hace el mismo calor dentro que fuera"

Raquel es enfermera en un hospital de Zaragoza. En la capital del Ebro las temperaturas pueden ser muy extremas, tanto en invierno como en verano. A sus 28 años, esta sanitaria reconocía que están "muertos de calor". Y es que allí estos días se esperan alcanzar los 43 o 44 grados: "Ya no te cuento cuando te has dejado el coche aparcado al sol. Eso es de traca".

No en todos los domicilios cuentan con la ayuda del aire acondicionado, reconocía Raquel: "Aquí tememos al calor pero también tememos la factura de la luz... estamos esperando a ver cuándo llegue" decía entre risas: "Las noches, llevamos días poniendo el aire acondicionado un poco antes de irnos a dormir y después ponemos el ventilador de techo. Y cuando abrimos las ventanas a las 7 de la mañana para ventilar, ya hace el mismo calor dentro que fuera".

Las altas temperaturas no son novedad para los maños, que conviven con el calor desde hace tiempo: "Lo que pasa es que la gente piensa que como estamos al norte no hace tanto calor. Creo que los de aquí somos duros porque en invierno hace muchísimo frío y en verano muchísimo calor".