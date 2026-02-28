Antonio Jiménez: "Se trata de la crónica de una guerra anunciada"

La actualidad informativa ha dado un vuelco en las últimas horas con el estallido de la guerra en Oriente Medio. El periodista Antonio Jiménez ha analizado la situación junto a Cristina López Schlichting en los 'Afanes del Día'.

Una guerra anunciada

Se trata de la crónica de una guerra anunciada, según ha explicado Jiménez, quien ha recordado que Estados Unidos ha realizado el mayor despliegue aéreo y naval en la zona desde la guerra de Irak en 2003. “No puede salir gratis el hecho de que Estados Unidos desplegara a la región oriente próximo un poderío militar, aéreo y naval de la fortaleza y de la dimensión y alcance que que ha estado haciendo en estos últimos días”, ha señalado.

La situación se ha complicado rápidamente, ya que Irán no solo está respondiendo contra Israel, sino también contra objetivos militares de Estados Unidos en la región. Jiménez ha confirmado que se han atacado instalaciones estadounidenses en Kuwait, Emiratos Árabes y Qatar, lo que provoca que el conflicto “se regionaliza, desgraciadamente, tal y como se se preveía”.

El objetivo: un cambio de régimen

A diferencia de ofensivas anteriores, como la de junio del año pasado, en esta ocasión existe una apelación directa por parte de Netanyahu para que la población iraní se rebele contra el régimen teocrático. Jiménez cree que intentan aprovechar un “momento de debilidad por parte de ese régimen, que ha sido objeto de muchas protestas sociales en los últimos en las últimas semanas y meses”.

XINHUA vía Europa Press Esta foto, tomada el 28 de febrero de 2026, muestra una densa columna de humo elevándose en Tel Aviv, Israel.

Sin embargo, los expertos militares sostienen que, aunque el despliegue de EE.UU. “es enorme”, podría no ser “lo suficientemente grande como para sostener una ofensiva de guerra contra Irán de varias semanas, y que propicie el cambio de régimen”. Además, la fortaleza de los servicios secretos y la dureza de las fuerzas policiales iraníes hacen que una sublevación interna sea “difícil”.

El regreso del rey Juan Carlos

En otro orden de cosas, Jiménez también ha abordado la situación del rey Juan Carlos I. A raíz de que Alberto Núñez Feijóo haya amparado su regreso, ha surgido la noticia de que desde Zarzuela, su hijo, Felipe VI, le pide que declare a Hacienda y se incardine fiscalmente en España como condición para volver.

Para el periodista, el principal escollo no es el fiscal, ya que el rey emérito no tiene causas judiciales pendientes en España y puede regularizar su situación como cualquier otro ciudadano. El verdadero obstáculo, según Jiménez, es otro: “El rey quiere vivir en su casa, Cristina. Es la Zarzuela”. Ha afirmado que mientras no le den permiso para volver a su antiguo hogar, “él no va a regresar”.

Ambos comunicadores han coincidido en que el Palacio de la Zarzuela es el lugar más adecuado para la residencia del emérito por motivos de seguridad y privacidad. Se ha destacado que cualquier otra ubicación sería un problema logístico, mientras que la Zarzuela es “completamente impermeable a cualquier tipo de espionaje”.