Juan Antonio, depurador de agua: "No me pagan bien para el riesgo que hay; al año fallecen 2-3 personas en España por muerte dulce"

El programa 'Herrera en COPE' ha abierto los micrófonos en su sección 'La Hora de los Fósforos' para hablar de las profesiones de riesgo. Más allá de las conocidas, los oyentes han compartido con Alberto Herrera los peligros, a menudo invisibles, que entrañan sus trabajos diarios, dibujando un mapa de oficios donde la vida se pone en juego de formas inesperadas. Uno de los testimonios más impactantes ha sido el de Juan Antonio, quien trabaja en la depuración de aguas. Su labor implica entrar en colectores donde desembocan las redes de alcantarillado para realizar desatascos.

Describe un entorno con exposición a agentes químicos y biológicos, donde se encuentran "desde animalitos como ratas, 100.000 cucarachas o, bueno, lo que trae la red de alcantarilla ya de por sí".

Alamy Stock Photo El río Ara en los Pirineos españoles cerca de Aínsa, España, Europa.

Sin embargo, el mayor peligro no es visible. Juan Antonio ha alertado sobre el gas subhídrico, un gas que no se huele y que provoca la conocida como 'muerte dulce'. "Cuando te vienes a dar cuenta, pues, te desmayas, y si no te sacan rápido del sitio, caes", explica. La situación es tan grave que, según relata, el problema se extiende a los rescates: "Ha habido casos de varios que han caído, pues, uno por sacar al otro".

Es raro el año que no caen dos o tres personas, no fallecen, por la muerte dulce que le llaman" Juan Antonio Depurador de agua

A pesar de que la teoría dicta que deben llevar equipos de protección, Juan Antonio asegura que en "la práctica es prácticamente imposible". Aunque el trabajo no está bien remunerado, lo considera "muy gratificante, porque al final estás contribuyendo al medio ambiente". Sobre la leyenda urbana de los cocodrilos en las alcantarillas, lo desmiente con humor: "Yo cocodrilos no he visto, pero ratas como cocodrilos, sí".

Buzos, militares y reporteros de guerra

Desde el mar, Javier, buzo profesional retirado, ha contado su experiencia trabajando con explosivos bajo el agua para dinamitar rocas en puertos, una especialidad que aprendió en la Armada. El momento de mayor riesgo que vivió fue paradójicamente a solo nueve metros de profundidad, cuando su equipo falló. "Lo que me entra es agua, en vez de aire", recuerda. Tras hacerle una señal a su compañero, este tardó en reaccionar.

El espacio también ha contado con el testimonio de Pedro, militar durante 23 años y ahora reservista, quien ha señalado sus misiones en el extranjero como la parte más arriesgada de su carrera. "He estado en Afganistán, en la zona de Kabul. [...] En el Líbano", ha detallado. Por su parte, Alfonso, transportista de toros bravos, ha destacado el peligro constante de su oficio: "Al toro tú nunca le puedes perder la cara, nunca, porque no sabes su reacción".

Alamy Stock Photo Militar con la bandera de España en el uniforme

Finalmente, Tacho, realizador de televisión e histórico reportero gráfico, ha rememorado su etapa cubriendo conflictos bélicos como la guerra del Sinaí en 1973. Ha reflexionado sobre cómo se normaliza el peligro en situaciones extremas, como estar bajo un bombardeo: "Llega un momento en que, bueno, lo normalizas, estás en ese nivel, en ese tono emocional, que lo consideras, digamos, entre comillas, cotidiano".