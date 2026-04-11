"Para realizar el servicio militar en Alemania, los chicos de 17 y 18 años contestan un cuestionario en el que hablan de sus capacidades y disponibilidad"
El Ministerio de Defensa rectifica y elimina la necesidad de un permiso para salir del país a los varones en edad de reclutamiento tras la polémica generada
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El Gobierno de Alemania ha recuperado el servicio militar obligatorio desde el pasado mes de enero, una decisión influida por la guerra de Ucrania y que ha generado una intensa polémica. La corresponsal de COPE en Berlín, Rosalía Sánchez, ha explicado en el programa 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting que el Ministerio de Defensa ha tenido que dar marcha atrás en una de sus medidas más controvertidas.
Polémica y rectificación
La controversia surgió a raíz de una modificación en la ley del ejército alemán que entró en vigor el 1 de enero. Esta establecía que los varones de entre 17 y 45 años debían solicitar un permiso especial para poder salir del país durante más de tres meses, una medida que afectaba, por ejemplo, a jóvenes que planean un año en el extranjero antes de la universidad.
Tras días de protestas, el Ministerio de Defensa alemán ha rectificado y creará una excepción mediante un decreto para que no sea necesario pedir este permiso. Según Sánchez, la medida era contradictoria, ya que la propia ley exigía una votación parlamentaria que declarase un peligro de conflicto para aplicar el reglamento, condición que no se cumple. Muchos constitucionalistas concluyeron que "quienes protestaban tenían razón".
Quienes protestaban tenían razón"
Un modelo por ahora voluntario
El nuevo sistema de reclutamiento en Alemania es, de momento, voluntario. Todos los jóvenes de 17 y 18 años deben responder obligatoriamente a un cuestionario sobre sus capacidades y disponibilidad, además de pasar un examen médico. En dicho formulario se les pregunta explícitamente: "¿tú estás dispuesto a hacer un servicio voluntario? ¿Sí o no?". Este análisis de la nueva 'mili' alemana es clave para entender su posible impacto.
El futuro del modelo dependerá de las cifras de alistamiento. Dentro de seis meses, "se verá si es suficiente el reclutamiento o no". En caso de que no haya suficientes voluntarios, el Ejército alemán puede proponer el reclutamiento obligatorio, aunque la decisión final requerirá una votación en el Parlamento que, según la ley, debería ser favorable.
La reacción de la sociedad
Por el momento, la oficina de prensa del Ejército se muestra satisfecha y asegura que "los datos de reclutamiento voluntario son bastante aceptables", aunque no habrá cifras oficiales hasta junio. El debate sobre la mili obligatoria no es exclusivo de Alemania, y varios países de Europa ya han recuperado alguna forma de servicio militar.
Los datos de reclutamiento voluntario son bastante aceptables"
Las protestas más visibles se centraron en la obligación de pedir permiso para viajar, que afectaba a hombres de hasta 45 años. Los más jóvenes, según la corresponsal, no lo veían "tan grave". Sin embargo, para las generaciones mayores, la medida despertó el recuerdo de la RDA, la Alemania comunista, donde no se permitía viajar, levantando todas las alarmas. Para entender el contexto español, cabe recordar que el servicio militar obligatorio en España finalizó en 2001.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.