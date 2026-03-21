Ángel Castaño, transportista de áridos, sobre las medidas del Gobierno: "Lo de los 20 céntimos por litro se agradece, pero lo del IVA, eso yo no lo termino de entender"

El equipo de 'Fin de Semana', con Cristina López Schlichting a la cabeza, se ha desplazado este sábado a Ocaña (Toledo) para conocer de primera mano cómo la guerra de Irán y la consecuente subida de precios están afectando a los sectores más vulnerables.

Uno de los testimonios más directos ha sido el de Ángel Castaño, transportista y responsable de la empresa Hermanos Castaño, quien ha detallado la crítica situación que atraviesa.

Ángel Castaño ha explicado que la actividad principal de su empresa es el transporte de áridos, que son las gravas y arenas necesarias para fabricar hormigón. Desde Villarrubia de Santiago, un pueblo vecino a Ocaña, sus camiones viajan diariamente a Madrid.

"Hacemos 2 y 3 viajes a Madrid para dar el suministro a las plantas, que tenemos contratos de entrega de material", ha señalado Castaño.

1.100 euros más al día en combustible

El empresario, que gestiona la compañía junto a su hermano Javi Castaño, ha puesto cifras al devastador impacto de la subida de los carburantes.

Cada uno de sus diez camiones gasta ahora 110 euros más al día en combustible. Esto supone un sobrecoste diario de 1.100 euros para la empresa, que cuenta con una plantilla de 30 operarios.

La proyección anual es aún más desoladora. "Si esto sigue así, otros 10 meses más que quedan, aproximadamente, para terminar el año de las contrataciones, nos vamos a 222.000 euros, que son, realmente, pérdidas", ha confesado. .

La situación ha cambiado drásticamente la conversación diaria con su hermano: "Nos seguimos mirando la cara mi hermano y yo. ¿Qué hacemos?", se preguntan

Redacción Digital Maquinaria de 'Hermanos Castaño', empresa de Ángel Castaño

Unas ayudas que no convencen

Preguntado por las medidas anunciadas por el Gobierno, Castaño ha mostrado una opinión dividida. Aunque considera que la bonificación de 20 céntimos por litro "se agradece", se ha mostrado muy escéptico con la rebaja del IVA del 21% al 10%. "No lo termino de entender, ¿no? Porque ahí, si resulta que nos van a quitar el IVA, si yo lo tengo que desgravar", ha explicado.

Las medidas son escasas, pero esto acaba de empezar y va para rato" Ángel Castaño Transportista de áridos y uno de los responsables de la empresa Hermanos Castaño

En conjunto, su valoración es clara. "Yo creo que aquí las medidas son escasas, pero yo creo que esto acaba de empezar y esto va para rato", ha sentenciado el transportista, vaticinando un futuro complejo para el sector.

Nos atacan por todos los lados a los autónomos y no hacemos nada" Ángel Castaño Transportista de áridos y uno de los responsables de la empresa Hermanos Castaño

Castaño también ha lamentado que no se hayan podido trasladar aún estos sobrecostes a los clientes, aunque prevé que será inevitable. El ladrillo ya ha subido, y no tardarán en hacerlo el árido, el cemento y los cánones de vertedero. Esta situación, advierte, "se va a tener que replantear uno si hace obras, si no hace obras", ya que encarecerá la construcción para todos los ciudadanos.

Una segunda vida para los materiales

Finalmente, Ángel Castaño ha compartido la otra cara de su negocio, una iniciativa sostenible que describe como "una maravilla". La empresa Hermanos Castaño también se dedica a recuperar materiales de derribo como tejas antiguas, maderas o tinajas.

"Reciclamos para darle una segunda vida a todos los materiales", un trabajo que, según ha dicho, realizan como un "objetivo amoroso, de restauración".