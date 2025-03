Solo el 8% de los jóvenes bebe alcohol semanalmente: ¿Estamos ante la generación más ordenada, sana y aburrida de la historia?

Atento a este dato: 8 de cada 10 consumidores españoles aseguran que cada vez están más informados a la hora de elegir los alimentos que consume. Así lo recoge el Barómetro de Seguridad Alimentaria que ha publicado esta semana AECOC (la Asociación de Fabricantes y Distribuidores).

Se refiere a estar informados en cuanto a mirar los ingredientes que lleva cada producto o leer las etiquetas en las que se detalla la información nutricional. Una tendencia cada vez más extendida, sobre todo, entre los jóvenes. Sin embargo, resulta que hay una generación que viene pisando aún más fuerte, la 'Generación Z' -nacidos entre el 1997 y el 2012-.

Sus principales características son: la preocupación excesiva por la salud, el no consumo de alcohol, el rechazo del tabaco, la fiesta y el azúcar, la predilección por despertarse temprano y la toma de suplementos (tales como el colágeno, las proteínas o el magnesio... etc). Además, los datos lo avalan. Prácticamente el 80% de los jóvenes que pertenecen a la generación Z tiene en cuenta criterios de salud para decidir qué come y qué bebe según un estudio global que se acaba de publicar.

Por otro lado, aunque las personas que pertenecen a la generación Z todavía no han cumplido los 30, viven excesivamente preocupados por su fobia a envejecer, una característica que sin duda les define. Pero, ¿Cómo podemos comprobar todo esto? Acudiendo a los últimos informes de salud, que señalan que los hábitos de vida “problemáticos”, como el elevado consumo de alcohol y las enfermedades de transmisión sexual, ya no están entre los más jóvenes, sino entre los mayores de 55.

También los más jóvenes se avergüenzan (con mucha frecuencia) si su estilo de vida no se califica como 'saludable'. Por ejemplo, según un estudio avalado por la OMS, solo el 8% de los jóvenes consume alcohol semanalmente. Mientras que en 2006 lo hacía el 25% de los jóvenes. Asimismo, casi el 80% considera que consumir 5 o 6 copas un finde puede tener “graves consecuencias”.

No obstante, hay algunas diferencias entre los chicos y las chicas. Ellas, aterrorizadas por la posibilidad de envejecer, invierten en productos de skincare y se someten a masajes linfáticos y dietas antiinflamatorias que prometen hacer desaparecer las ojeras y la celulitis. Por su parte, ellos quieren tener abdominales fuertes y marcados y unos cuádriceps definidos.

Los expertos dicen que probablemente esta es una de las generaciones mejor informadas de todos los tiempos sobre nutrición y los efectos nocivos del alcohol, pero con algunas obsesiones. Otros expertos afirman que es una generación con angustia existencial, quizás por eso nunca contestan las llamadas de teléfonos.

La última encuesta de Uswitch (un servicio británico de internet especializado en telefonía) asegura que un cuarto de las personas de entre 18-34 años jamás responde al teléfono. Sin embargo, parecen estar más dispuestos al sacrificio. Concretamente a levantarse cada día a las cinco de la madrugada para optimizar su rendimiento cognitivo y ser productivos.

Y para terminar, algo interesante. A pesar de todo esto, el último informe 'World Happiness Report' afirma que la generación Z es más infeliz que la de sus padres y abuelos, porque desde el año 2006 los niveles de felicidad de los jóvenes han caído en todos los continentes.