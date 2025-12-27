Elegimos el mejor momento del año, en El Partidazo de COPE

Termina el 2025 y en El Partidazo de COPE hemos querido elegir cuál ha sido el mejor momento deportivo de este año con cuatro grandes hazañas del deporte español y europeo:

Armand Duplantis

El 15 de septimbre, Armand Duplantis volvió a volar con su pértiga en el Estadio Olímpico de Tokio para coronarse de nuevo, por tercera vez en su carrera, campeón del mundo, un logro que también llegó con un récord del mundo de 6,30 metros en su último intento.

EFE Armand Duplantis, durante su salto con pértiga

En Tokio, el medallista de plata fue el griego Emmanouil Karalis con 6,00 metros y el bronce lo ganó el australiano Kurtis Marschall con 5,95. Con ambos celebró Duplantis la victoria de forma enloquecida, sonriendo por el estadio, envuelto en la bandera sueca y saltando sin parar celebrando la gesta.

MARC MÁRQuez

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) se proclamó campeón del mundo el pasado mes de septiembre después de terminar en la segunda posición el Gran Premio de Japón de MotoGP, que se disputó en el circuito 'Mobility Resort Motegi'. Con esto, Márquez sumó su noveno título mundial de motociclismo y el séptimo en la 'categoría reina' de MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2015) 2.184 días después de que lo lograse por última vez el 6 de octubre de 2019.

EFE Márquez besa su moto en el podio de Motegi después de conquistar el título Mundial de MotoGP.

carlos alcaraz

Carlos Alcaraz volvió a triunfar en París por segunda vez en su carrera. El murciano se llevó Roland Garros en la final más larga de la historia donde remontó dos sets, levantó tres bolas de partido y en el quinto set, tras ganar el súper tie-break, volvió a coronarse (4-6, 6-7, 7-6, 6-4 y 7-6).

EFE Carlos Alcaraz posa con el trofeo de Roland Garros.

Una temporada que, en clave Alcaraz, ha sido la mejor de su carrera. El murciano ha cerrado 2025 con el mayor número de trofeos (8) y de victorias (71), y con el menor número de derrotas (9) en un año natural. De hecho, ha disputado la final en 11 de los 16 torneos que ha participado, cayendo antes de los cuartos de final tan sólo en los Masters 1000 de Miami y París.

MARÍA PÉREZ

Además, María Pérez se convirtió en campeona del mundo de 35 kilómetros marcha, revalidando el título que logró hace dos años en Budapest (Hungría). La marchadora española, máxima favorita al oro, dominó la carrera en solitario desde el kilómetro 21 y se impuso por delante de la italiana Antonella Palmisano, que fue plata.

Europa Press María Pérez, Mundial 2025

La atleta granadina, de 29 años, es la gran dominadora de la marcha mundial . No hay nadie como ella. Las rivales la temen, ella lo sabe y eso refrenda la enorme confianza que tiene en sí misma, sobre todo a raíz de los cambios que experimentó en la técnica de carrera tras el sinsabor de los Juegos de Tokio 2021 -aunque la marcha se disputó en Sapporo-, en los que fue cuarta, y en los Mundiales de Eugene, dónde fue descalificada en los 20 y 35 km.

El ganador

Finalmente, tras escuchar las narraciones de estos momentos destacados, Juan Gato y Tomás Guash apostaron por María Pérez. Por su parte, Roberto Palomar votó por Alcaraz y Elías Israel por Marc Márquez. Además, el catalán fue en ganador para los oyentes en la en la encuesta que X.