El detalle sobre Lamine Yamal que destaca Joseba Larrañaga y que le puede perjudicar en el futuro: "Seguramente sea un pecado de juventud"

En el último partido del Barcelona contra el Villarreal, Lamine Yamal fue pitado en el campo después de la expulsión de Renato Veiga. La acción llegó cuando el defensor del Submarino Amarillo le dio por detrás y con la plancha a la joven perla azulgrana.

La expulsión cambió totalmente el partido y también el ambiente. Lamine Yamal recibió una fuerte pitada y le acusaron de fingir la gravedad del contacto. Finalmente, el Barça terminó ganando 0-2 al Villarreal con los tantos de Raphinha y del catalán.

EFE Lamine Yamal celebra tras anotar el segundo gol de su equipo.

la opinión de Joseba Larrañaga

Tanto es así, que Juanma Castaño, en El Partidazo de COPE, destacó que había sido “muy desagradable la bronca o las pitadas a Lamine Yamal”. “Se está repitiendo en muchos campos y el chico tiene que se la estrella de la selección española y le están pitando en campos de toda España”, continuó diciendo.

Por su parte, Helena Condis explicó que “no he percibido hostilidad en el campo de la cerámica. Es cierto que en otros estadios sí que ha recibido pitos, pero yo creo que es porque es el jugador que más intimida, el que más miedo le mete al rival, uno de los que provoca expulsiones”.

EFE Lamine Yamal se duele después de la entrada de Renato Veiga

“Yo creo que hay paños calientes siempre, pero estamos también un poco cansados de la 'versión del club...' Basta ya. Si el chico ha hecho ese pitido porque ha entendido que era la venganza un poco con el público que le estaba pitando, pues se valora si está bien o si está mal pero ya está o sea no no pongamos más paños calientes”, explicó Santi Cañizares.

En cambio, Joseba Larrañaga añadió que “Lamine Yamal es muy joven y seguramente sea un pecado de juventud, pero está demasiado pendiente de lo que se dice. Eso evidentemente no le va a beneficiar porque si la gente se da cuenta de eso, entonces todas las aficiones van a tratar de que entre un poco al trapo”.

EFE Lamine Yamal y Raphinha celebran el gol del Barcelona

