Estas son las canciones que escuchan los vestuarios de los equipos de La Liga: del líder al descenso

El año 2025 llega a su fin y como es habitual por estas fechas en El Partidazo de COPE repasamos qué canciones suenan en los vestuarios de los 20 equipos de Primera División. Y como ya marca la tradición, los encargados de descubrirnos toda esa música son José Luis Corrochano, Gemma Santos y Javi Nieves.

LOS EQUIPOS DE CHAMPIONS

El Barcelona es el líder y, por eso, empezamos con el vestuario azulgrana. El Dj es Lamine Yamal y la canción más escuchada es 'La Capi' de Myke Towers. En el Real Madrid, quienes marcan el ritmo son Camavinga, Vinicius y Militao con 'Sill Luvin' de Delaossa y Quevedo. Atlético de Madrid y Villarreal, tercer y cuarto clasificados, comparten 'La Morocha' de Luck Ra como himno en el vestuario y los encargados de poner la música son Koke y Juan Foyth.

El Espanyol, que ocupa la quinta posición en La Liga, es la gran revelación de la temporada y su Dj es Lele Cabrera, que en el vestuario hace sonar una de las canciones del año: 'Café con Ron' de Bad Bunny y Los Pleneros de la Cresta. En el Betis, el encargado de poner la música es Aitor Ruibal y la canción que más suena en el vestuario verdiblanco es 'Capaz' de Alleh y Yorghaki.

DEL 7º AL 11º

Celta, Athletic, Elche y Sevilla completan el 'top 10' de La Liga y a ellos hay que unirles a un Getafe que, pese a terminar el año con tres derrotas, se encuentra lejos del descenso.

En el vestuario celeste, la canción que más se repite gracias a Cervi es 'Se parece más a ti' de Jambao. En San Mamés, Iñaki Williams sigue animando las previas de los partidos y lo hace con 'Triangle des Bermudes' de Charger. El equipo ilicitano, segunda revelación de la temporada, tiene uno de los vestuarios más llamativos de Primera División y entre sus paredes retumba, sobre todo después de cada victoria, 'Freed from desire' de Gala Rizzatto gracias a Marc Aguado, Álvaro Núñez y Germán Valera.

En el Sánchez Pizjuán suena gracias a Carmona 'Loquita' de JC Reyes y Salyter. Y en el vestuario azulón la canción que más suena antes y después de los partidos gracias a Juan Iglesias es 'Sweet Caroline', pero un remix de Dj Otzi.

COQUETEAN CON EL DESCENSO

Coqueteando con el descenso y con 18 puntos se encuentran cuatro clubes: Osasuna (12º), Mallorca (13º), Alavés (14º) y Rayo Vallecano (15º). En Pamplona, el encargado de poner la música es Jon Moncayola y la canción más escuchada es 'Yo y tú' de Quevedo. En el vestuario de Son Moix es Mojica el que pone el ritmo con 'Un día en mi barrio' de Tony Montoya. Rául Fernández y Lucas Boyé son los Djs en Vitoria y la canción más repetida es 'Arde la ciudad' de Mancha de Rolando. Y en Vallecas ponen la música Camello y Ratiu, que tienen 'Paseo' de Estopa como la canción más repetida dentro del vestuario.

Al borde del descenso se encuentran Real Sociedad y Valencia con 17 y 16 puntos respectivamente. No están pasando por su mejor momento deportivo ninguno de los dos equipos, pero la música sigue sonando tanto en el vestuario de Anoeta como en el de Mestalla. Remiro es el Dj del conjunto 'txuri-urdin' y la canción que más suena es 'Walking on a dream' de Empire of the Sun. Y los que hacen retumbar las paredes del vestidor ché son Thierry Correia y Jesús Vázquez con un clásico del pop español: 'Volverá' de El Canto del Loco.

DESCENSO

Y los tres últimos clasificados son Girona (18º), Real Oviedo (19º) y Levante (20º). En Montilivi todos los jugadores ponen música en el vestuario y la canción que más suena es 'Tú Vas sin (fav)' de Rels B. Colombatto es el Dj del vestuario carbayón, donde la canción más repetida es 'Si te pillara' de Beéle. Y en el Ciutat de València, el encargo de poner la música es Etta Eyong y la canción que más se repite dentro del vestuario granota es 'La playa' de La oreja de Van Gogh.