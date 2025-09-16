tiempo de juego
La reacción de Paco González al ver el posible penalti a Mbappé: "Cuanto más lo repiten..."
El director de Tiempo de Juego habló sobre el plantillazo del capitán del Marsella a Mbappé en el primer partido de Champions de la temporada.
La suplencia de Vinícius Junior y la entrada de Rodrygo Goes, Trent Alexander-Arnold, Fede Valverde y Franco Mastantuono fueron las grandes novedades en el estreno de Xabi Alonso en la Champions ante el Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu. Además, entaron le devolvió la titularidad respecto al equipo que venció en Anoeta en LaLiga, a Trent por Dani Carvajal, Fede Valverde en lugar de Dani Ceballos y Mastantuono por Brahim.
Todo esto en un partido en el que el Marsella empezó poniéndose por delante en el marcador en el minuto 22. Weah aprovechó un error en la salida de Güler. Robó Greenwood, que encaró, dividión bien y después cedió a Weah que definió a la perfección en un mano a mano con Courtois.
Eso sí, poco tardó el Real Madrid en poner el empatate en el marcador, tras un penalti clarísimo de Kondogbia a Rodrygo. Mbappé, desde los once metros, hizo el primero del Real Madrid. Además, de la primera parte también hay que destacar la lesión de Tren Alexander-Arnold en el minuto 3.
así se vivió en tiempo de juego
La primera polémica del partido llegó en un balón dividido en el área del Olympique de Marsella donde Belardi va con el pie un poco levanto y toca el balón, pero también el pie de Mbappé. De hecho el jugador francés se quedó tirado unos minutos pidiendo penalti.
“Se ha podido hacer daño Mbappé”, empezó diciendo Paco González tras ver las imágenes. “El capitán de Marsella quiere despejar el balón pero le ha metido un planchazo. Cuanto más lo repiten...”, continuó diciendo el director de Tiempo de Juego
Además, Pedro Martín, experto arbitral, aseguró que "no da para penalti" porque "toca la pelota y después hay un choque. Como hay contacto tiene que ser falta o nada, no puede ser libre indirecto". Por su parte, Poli Rincón afirmó que "es un penalti como la copa de un pino".
