"La puñalada" que más le ha dolido a Luis de la Fuente desde que es seleccionador: "Un incendio que apagar"

Este martes se cumple un año de la llegada de Luis de la Fuente al banquillo de la Selección. Con americana azul, vaqueros y deportivas blancas, al lado de Luis Rubiales, fue presentado como el relevo de Luis Enrique al frente de La Roja en Las Rozas. Tras Julen Lopetegui, Fernando Hierro, Robert Moreno y el asturiano asumía un cargo con las dudas que generaba su nombramiento por su inexperiencia en un banquillo profesional. Este lunes hizo recapitulación con Juanma Castaño y, en particular, señaló los momentos que más le han dolido desde que es técnico del equipo nacional.

Una de esas grandes crisis que tuvo que afrontar fue con los aplausos a Luis Rubiales durante su discurso con el que se defendía de las acusaciones sobre el polémico beso a Jenni Hermoso que terminó con su inhabilitación. El seleccionador se pronunció días después para "censurar sin paliativos el equivocado comportamiento" en la celebración del Mundial de Fútbol Femenino. Este mismo lunes volvía a señalar que "no se reconocía" y que si hubiera pensado que estaba de acuerdo con el expresidente, "lo seguiría defendiendo ahora".

"Un incendio que apagar"



Pero el último "incendio que apagar" que tuvo que afrontar el seleccionador fue la lesión de Gavi. El jugador del FC Barcelona se rompía para el resto de la temporada mientras jugaba con España. El hecho de que hubiera jugado los dos encuentros, puso el foco en el técnico. De la Fuente repitió en varias ocasiones que todo había sido un accidente, pero en la ciudad condal las críticas fueron muy contundentes contra el riojano. En cualquier caso, no fue la única situación que sacó a la luz Juanma Castaño con el seleccionador.

Porque uno de los primeros a los que se enfrentó fue el asunto de Sergio Ramos. El técnico riojano quiso comunicar al central que iba a apostar por otros futbolistas. Cómo aireó después el jugador una conversación privada. Desde entonces, ha visto como un futbolista un año mayor que él, como Jesús Navas, ha ido convocado. Parece que Laporte, Le Normand, David García y Pau Torres están por delante, pero en El Partidazo de COPE el seleccionador volvió a dejar su puerta abierta: "Si no viene, será por algo, ¿no?".

"La puñalada"

Juanma Castaño le preguntaba a Luis de la Fuente si "ha sido lo feliz que pensaba que iba a ser". El seleccionador contestaba rotundamente: "Sí, soy un afortunado, sería totalmente desagradecido si no lo pensara". A lo que el presentador repreguntaba si "es más desconfiado que hace un año": "Bueno, la experiencia te enseña muchas cosas y no quiere decir que fuera llegar aquí siendo un experto, pero hay situaciones, en casos concretos, que te van dando otra visión. No soy nada desconfiado, ni soy rencoroso. No sé ni que es el concepto de rencor".

Luis De La Fuente, seleccionador de España, en El Partidazo de COPE





Aun así, el técnico revelaba "que es verdad que me ha hecho ser un poco más reservado y me protejo un poco más, porque cuando te pegan una puñalada, duele". "¿Cuál es la puñalada que más le ha dolido?", cuestionaba Juanma Castaño: "La crítica profesional no me molesta nada, estoy acostumbrado y, además, sé que tiene que ser así, a mí que me cuestionen, me critiquen por lo puramente profesional, me parece fenomenal. Pero que se hablen de infundios y se digan cosas que no son reales, pues eso, como se dice en mi pueblo, jode. A mí eso me jode".