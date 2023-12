Sigue en directo la entrevista de Juanma Castaño a Luis de la Fuente

¿Tiene opciones de llamar a Isco?: Claro que sí, soy amante de los buenos futbolistas y él lo es y está en un gran momento, pero como otros futbolistas. Ferran Torres no juega en la misma posición. Hay muchos aspectos y escenarios para tener en cuenta. Hay futbolistas que, sin participar mucho en sus clubes, son importantes porque en el plan de juego tienes que establecer un plan de juego para revolucionar 20 minutos.





¿Pueden ir suplentes a la selección?: Sí pueden ir. Hemos tenido que tirar muchas veces de futbolistas que no tienen minutos en sus equipos. Es la realidad de nuestro fútbol, no solo es en mi etapa, en anteriores también se ha llamado a futbolistas suplentes, como Nacho o Carvajal en otras etapas.

Dijo que había dejado fuera a alguno que no era buena persona: Hay una serie de valores incuestionables. Una buena persona en un equipo es solidario, generoso, buen compañero, que se esfuerza, que antepone el bien común al particular. En una selección no es igual que en un club, que tienes 38 jornadas. Aquí, en un mal día, por un mal comportamiento de un mal jugador, te deja fuera y eso me ha pasado. Alguna vez he recuperado alguno de los malos.

¿Es por el comportamiento en la selección o en el club?: Yo recabo información de cómo son los jugadores en su club. Es importante que acepte el rol de anteponer el equipo a lo personal. Esos mil detalles son los que te llevan al éxito. Llegas el lunes a la concentración y el jueves te juegas la vida.

¿Ha sido lo feliz que pensaba ser?: Soy un afortunado, soy un privilegiado. He sido feliz y soy muy feliz.

¿Es más desconfiado?: Hay situaciones que te dan otra visión. No soy desconfiado ni rencoroso. Soy más reservado y me protejo porque te pegan una puñalada y me duele.

¿Cuál le ha dolido más?: Una crítica profesional no me duele pero hablar de cosas que no son reales, me jode. Lo de la Asamblea fue una realidad, una actitud inaceptable porque no soy así. Cinco convocatorias con cinco ruedas de prensa y siempre había un incendio que apagar en situacionse que no eran futbolísticas. De Ramos se dijeron cosas que no eran ciertas.





A mi no me ha quedado claro ese problema de Ramos: Tomo decisiones y en mi idea de equipo, cuando empezaba, tengo una base sobre la que quiero empezar a construir ese edificio. Tengo esa deferencia y le llamo; y apuesto por otros jugadores.

¿Está descartado aunque sea el mejor?: Las puertas abiertas las tiene todo el mundo. Influye el aspecto subjetivo y no hay más debate.

Contra Colombia y Brasil llega a dos semanas de los cuartos de la Champions, ¿va a contemporizar un poco por miedo a las lesiones?: Yo voy a llevar a lo mejor, bajo mi punto de vista. Si veo a alguien cansado, como he visto en otras ocasiones, no ha venido.

La polémica lesión de Gavi

¿Ha sentido el apoyo de Xavi, Simeone, Ancelotti... tras lo de Gavi?: Hablé con Xavi, tenemos muy buena relación y entendió muy bien mis decisiones. Lo de Gavi lo sentí; me hubiera gustado que le viérais cómo estaba en el vestuario, estábamos todos rotos porque somos una familia y uno de ellos estaba destrozado. Todos los jugadores estaban en la sala de fisios, todos rotos y alguno llorando. Eso pasa porque el equipo se siente más que una selección de jugadores.

¿Habla con Gavi?: Sí, con Gavi y todo su entorno. Es un sufridor y un luchador; va a salir adelante. Me pareció una crítica miserable por responsabilizar a un entrenador cuando el jugador está sano y venía de no jugar el domingo. Fue un accidente. El día anterior, mientras todos estaban recuperando, Gavi estaba con balón y quería meterse a jugar. Es un portento físico.

El seleccionador Luis de la Fuente, en El Partidazo de COPE





La renovación del seleccionador

¿Cómo va la renovación?: Las dos partes tienes que estar contentas. Yo estoy feliz porque es mi casa y entiendo que la RFEF piensa lo mismo. Me gustaría que todo se cerrase y se hablase de fútbol.

¿Cómo es la relación con la selección femenina?: He tenido una relación excepcional con Vilda, la tengo con Montse y hay gente que está en la selección femenina que han trabajado conmigo. Sigue siendo igual. Siempre hemos apoyado al fútbol femenino, en público y en privado y hacemos todo para que siga creciendo.

¿Qué piensa del penalti contra el Cádiz y la mano del Sevilla?: Arbitrar es muy difícil. Llevo más de 120 partidos internacionales y me han arbitrado de todos los países y los árbitros españoles son los mejores y estoy a favor del VAR. Aquí tardamos 3 o 4 minutos en tomar esa decisión. Creo que están bien arbitradas esas dos jugadas. No es justo valorar estas situaciones porque la actuación de los árbitros en líneas generales es excelente. Cuando le pegan al revés no dicen nada. Me ha pasado casi de todo, sin VAR, pero es que no es infalible. Si corrige ocho o nueve situaciones de cada diez, ya es suficiente.





*Sobre el tema de las lesiones, hay un calendario y se aprueba en julio. Que pongan los inconvenientes en julio, no en octubre o noviembre.

*Me encantaría tener más competiciones porque ahora hay cuatro meses que pierdes mucha vinculación con los jugadores.

¿Tiene 20 de los 23 futbolistas decididos para la Eurocopa?: Tenemos una base ya que nos da solidez, pero quedan siete meses. Tienes ya 18-20 jugadores sobre los que vas a construir. Mi suerte es que tengo 50 fubtolistas donde elegir.

¿Querría que ganara el Girona la Liga?: Soy un admirador del Girona y de su entrenador, están haciendo una Liga excepcional. Me gusta que gane el que se lo merece. Van a pelear hasta el final.

¿España es candidata, favorita o apostada?: Seguro que vamos a competir. España es candidata. Apostado no me gusta y lo de favorito hay que ganárselo.

Si gana la Eurocopa, ¿qué hace?:.... Espero que me renueven.

¿Convocaría a un Balón de Oro que no fuera buena persona?: Yo no traería a la selección un Balón de Oro que no fuera buena persona.

¿Va a llevar a Ceballos?: Le tengo un aprecio infinito, pero tendrá que jugar y coger el nivel, porque es muy bueno. Tiene que estar al nivel que sé que puede dar. Un jugador que hizo un gol muy importante en los JJOO dije que de él espero mucho más, y alguien interpretó que yo le estaba criticando.