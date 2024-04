Cinco claves para cumplir más de 100 años; "Como de todo y lo que no me gusta, lo dejo"

Isabel Michelena Somacarrera, vecina de Zurita de 104 años, y Emiliano Cosío Cosío, residente de Arce de 94, se han convertido en los “Abuelos de Piélagos”.

Tras recibir el galardón, Isabel Michelena Somacarrera ha afirmado estar “muy contenta y encantada” de obtener un título que ya recibió en 2019. El secreto para llegar a los 103 años, el próximo mes de mayo cumplirá 104, “trabajar, andar y hacer lo que se puede”, ha dicho sonriente.

Esta mujer jubilada desde hace 40 años ha admitido comer de todo y aquello que no le gusta lo deja y no lo come, al tiempo que ha confiado en que el próximo año pueda volver a ser la abuela de Piélagos.

Aficionada a tejer mantas de ganchillo, ha hecho un total de 21 a lo largo de su vida, ha admitido con pena que “ya no puedo tejer como antes porque ya no veo tan bien”.

Isabel Michelena con 103 años y Emiliano Cosío con 94 han sido proclamados los Abuelos de Piélagos





MISA Y COMIDA

El galardón impuesto por el alcalde del municipio, Carlos Caramés, les acredita como los vecinos de más edad entre todos aquellos mayores de 80 años que han participado en una nueva edición de la Fiesta del “Día de los abuelos”.

Como es habitual, la jornada que se ha desarrollado en la localidad de Arce, ha comenzado con la celebración de una misa en la Iglesia Parroquial de la localidad y, posteriormente, todos los asistentes han compartido mesa y mantel en un restaurante de la localidad.

Caramés ha hecho hincapié en que la Fiesta del “Día de los abuelos” es también “el día de los más sabios” porque en su opinión, son las personas mayores las que han visto y vivido muchas cosas y se pueden permitir el lujo de “hablar sin filtros”.

Misa y comida popular para celebrar el Día de los Abuelos





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Sois buenos para contar las cosas que se hacen bien y para criticar aquellas que no se hacen tan bien”, ha subrayado el regidor municipal, quien ha reconocido que, “a quienes nos toca gobernar nos viene de perlas que nos digan las cosas claras”. En caso contrario, ha puntualizado, “correríamos el riesgo de meternos en el despacho y pensar que somos unos hachas”.

EL SECRETO DE LA LONGEVIDAD

Llegar a los 103 años como Isabel o a los 94 como Emiliano no es fácil ni en estos tiempos que corren a pesar de todos los avances de la ciencia y la medicina. Si existiera un elixir de la juventud, sería seguramente el bien más preciado del universo, pero como no existe bueno será tener en cuenta algunos consejos para vivir lo más posible:



La alimentación . La comida es el carburante del cuerpo humano y, al igual que ocurre con los motores, si usamos un combustible erróneo, estaremos castigándonos. Debemos comer sano y es recomendable hacerlo cinco veces al día: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Lejos de pensar que esto nos hará ganar algún que otro kilo de más, los expertos afirman que con las cinco comidas conseguimos ingerir menos cantidad y, de esta manera, calmamos la ansiedad y evitamos los famosos ‘atracones’.

. La comida es el carburante del cuerpo humano y, al igual que ocurre con los motores, si usamos un combustible erróneo, estaremos castigándonos. Debemos comer sano y es recomendable hacerlo cinco veces al día: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Lejos de pensar que esto nos hará ganar algún que otro kilo de más, los expertos afirman que y, de esta manera, calmamos la ansiedad y evitamos los famosos ‘atracones’. El ejercicio físico . El Departamento de Salud del Reino Unido, apoyado tanto por EE.UU. como por otros estados miembros de la Unión Europea, recomiendan como mínimo 30 minutos de actividad física moderada cinco veces a la semana. Entendemos por moderado aquel ejercicio que logre estimular el corazón y los pulmones . De esta manera, se puede reducir a la mitad el riesgo de padecer enfermedades coronarias, derrames cerebrales, diabetes y algunos cánceres.

. El Departamento de Salud del Reino Unido, apoyado tanto por EE.UU. como por otros estados miembros de la Unión Europea, recomiendan como mínimo 30 minutos de actividad física moderada cinco veces a la semana. Entendemos por moderado aquel . De esta manera, se puede reducir a la mitad el riesgo de padecer enfermedades coronarias, derrames cerebrales, diabetes y algunos cánceres. Controlar el estrés . Es, junto a la obesidad, la principal enfermedad de nuestro tiempo. Es peligrosa pues se trata de una dolencia silenciosa y sin síntomas aparentes que nos va minando poco a poco y puede producir cualquier otra enfermedad como ataques cardiacos, úlceras estomacales, cáncer o depresión. Por lo tanto, es importante dedicar tiempo a nosotros mismos, durmiendo un mínimo de ocho horas diarias

. Es, junto a la obesidad, la principal enfermedad de nuestro tiempo. Es peligrosa pues se trata de una dolencia silenciosa y sin síntomas aparentes que como ataques cardiacos, úlceras estomacales, cáncer o depresión. Por lo tanto, es importante dedicar tiempo a nosotros mismos, durmiendo un mínimo de ocho horas diarias Eliminar los factores de riesgo que puedan ocasionar problemas graves para la salud, como fumar, el alcohol y las drogas. No solamente porque está demostrado que acortan nuestra esperanza de vida , sino porque además de acortarla hacen que las condiciones en las que vivamos sean peores.

que puedan ocasionar problemas graves para la salud, como fumar, el alcohol y las drogas. No solamente porque está demostrado que , sino porque además de acortarla hacen que las condiciones en las que vivamos sean peores. Pero si hay algo que puede ayudar enormemente a tener una vida sana, tanto física como psicológicamente, es nuestra propia felicidad y optimismo. El bienestar en la tercera edad depende, en gran parte, de la actitud que mostremos ante la vida. Se ha llegado a demostrar que las personas optimistas y felices viven más que los pesimistas.